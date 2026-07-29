Aunque la desescalada permite restablecer la circulación en las vías principales de la sierra oeste madrileña, la DGT mantiene cortadas 30 carreteras en Ávila, Castellón, Toledo, León y Madrid.

Madrid — La progresiva estabilización de los incendios forestales comienza a dar un respiro a la red vial. En la Comunidad de Madrid ya se han reabierto más de 100 kilómetros de carreteras afectados por los fuegos de la sierra oeste. De las trece carreteras madrileñas con afecciones graves, seis han quedado plenamente despejadas, dos mantienen cortes parciales y cinco continúan totalmente cerradas al tráfico.

Entre las arterias principales que ya han recuperado la normalidad y la circulación destacan la M-501, la M-507 y la M-510, así como las vías M-531, M-540, M-541 y M-855. Por contra, se mantienen afecciones parciales en la M-521 (cortada en sentido ascendente entre los kilómetros 23 y 29) y en la M-533 a la altura de Peralejo.

Estado de las vías cortadas por la DGT en España

A pesar de los avances en la región madrileña, los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) confirman que continúan cortadas al tráfico 30 carreteras repartidas entre las provincias de Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León.

Comunidad de Madrid (5 carreteras cortadas): Se mantienen cerradas la M-512 (entre Robledondo y Robledo de Chavela), la M-521 (entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela), la M-537 (en Robledo de Chavela), la M-539 (dirección El Quexigal) y la M-957 (entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid).

Se mantienen cerradas la M-512 (entre Robledondo y Robledo de Chavela), la M-521 (entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela), la M-537 (en Robledo de Chavela), la M-539 (dirección El Quexigal) y la M-957 (entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid). Ávila (14 carreteras cortadas): Es la provincia con mayor afectación. Permanecen cortadas, entre otras, la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el entorno de Cebreros; la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-901 y AV-902 en Burgohondo; además de la CL-501 (Santa María del Tiétar) y la N-403 (entre La Atalaya y Las Cruceras).

Es la provincia con mayor afectación. Permanecen cortadas, entre otras, la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el entorno de Cebreros; la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-901 y AV-902 en Burgohondo; además de la CL-501 (Santa María del Tiétar) y la N-403 (entre La Atalaya y Las Cruceras). Castellón (8 carreteras cortadas): Continúan intransitables la CV-200 (Aín), CV-203 (Caudiel), CV-205 (Tales), CV-215 (l’Alcúdia de Veo), CV-219 (Eslida), CV-223 (Nules), así como la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d’Uixó.

Continúan intransitables la CV-200 (Aín), CV-203 (Caudiel), CV-205 (Tales), CV-215 (l’Alcúdia de Veo), CV-219 (Eslida), CV-223 (Nules), así como la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d’Uixó. Toledo (2 carreteras cortadas): Tras rebajarse a nivel 2 la emergencia, se mantiene la interrupción del tráfico en ambos sentidos en la CM-5006 y la CM-5053, a la altura de La Iglesuela del Tiétar.

Los equipos de conservación y emergencias de las distintas comunidades autónomas continúan trabajando sobre el terreno para restablecer progresivamente la conectividad en los tramos afectados a medida que la seguridad quede garantizada.