LONDRES – El Atlético de Madrid se juega esta noche el pase a la final de la Champions League en el Emirates Stadium. Diego Pablo Simeone medita repetir el esquema que rascó un 1-1 en la ida, aunque el estado físico de algunas piezas clave y la polivalencia de Marcos Llorente mantienen en vilo la alineación definitiva hasta el último minuto.

Las piezas del Cholo: Regresos y ausencias

El técnico argentino viaja a Londres con una expedición de 25 futbolistas, incluyendo a cuatro canteranos, para afrontar «el partido del año».

Altas: José María Giménez regresa tras un mes de baja, aunque todo apunta a que empezará desde el banquillo.

regresa tras un mes de baja, aunque todo apunta a que empezará desde el banquillo. Bajas: Barrios y Nico González se quedan en Madrid por lesión.

y se quedan en Madrid por lesión. Dudas: Julián Álvarez (tobillo) y Giuliano Simeone (molestias físicas) han evolucionado favorablemente y hay optimismo con su titularidad.

El dilema táctico: ¿Dónde colocar a Llorente?

Simeone barrunta repetir el once de hace seis días, pero maneja una variante que podría cambiar el dibujo defensivo:

Opción A (Continuista): Pubill y Hancko como pareja de centrales, con Marcos Llorente y Ruggeri en los laterales. Opción B (Refuerzo atrás): Entrada de Le Normand como central, desplazando a Pubill al lateral derecho y adelantando la posición de Llorente al centro del campo o la banda.

Alineación probable del Atlético de Madrid

Bajo el sistema habitual, este es el equipo que se perfila como titular ante los gunners:

Portería: Jan Oblak.

Jan Oblak. Defensa: Marcos Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri.

Marcos Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri. Centro del campo: Koke y Johnny Cardoso en el eje; Giuliano Simeone (derecha) y Lookman (izquierda).

Koke y Johnny Cardoso en el eje; Giuliano Simeone (derecha) y Lookman (izquierda). Delantera: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

El plan B: Simeone se guarda dinamita en el banquillo con Sorloth, a quien calificó de «importantísimo», además de figuras como Álex Baena, Thiago Almada y el «cañonero» Nahuel Molina.

El encuentro, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, marcará el destino europeo de un Atlético que llega con la ilusión intacta y el liderazgo de un Griezmann que, en palabras del cuerpo técnico, «transmite calma» ante la cita máxima.