El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno para proteger a los propietarios que únicamente poseen una vivienda en alquiler frente a los impagos de renta. Según la formación vasca, el decreto que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros permitirá que estos propietarios no tengan que asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a sus inquilinos morosos.

De esta forma, los pequeños propietarios podrán recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos si los inquilinos dejan de pagar, evitando así prolongados periodos de impago. La medida busca diferenciar a quienes solo poseen una vivienda en alquiler de los grandes tenedores o fondos de inversión, evitando que se equiparen ambos casos.

El PNV ha señalado que aquellos propietarios que cuentan con una vivienda habitual y otra en alquiler podrían convertirse en “nuevos ciudadanos vulnerables” si se les obligara a asumir la carga económica de los impagos. La formación describe el acuerdo como un “mínimo” que abre la puerta a futuras negociaciones para mejorar la legislación en materia de vivienda.