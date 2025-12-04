Los representantes del sector del taxi y la Consejería de Urbanismo y Transportes han alcanzado un acuerdo para incrementar la flota operativa hasta el 75% todos los sábados del mes de diciembre. La medida busca reforzar el servicio durante los periodos de mayor demanda propios de estas fechas.

El acuerdo se cerró tras una reunión mantenida entre portavoces de las asociaciones del taxi, el consejero de Urbanismo y Transportes, Rafael Martínez Peñalver, y el director general del área, Walid Ahmed. Durante el encuentro se puso de manifiesto la importancia de garantizar una movilidad eficaz en la ciudad durante uno de los meses de mayor actividad comercial y social.

Además, ambas partes acordaron volver a reunirse en las próximas semanas para evaluar la posibilidad de ampliar esta medida a todos los sábados del año, en función de los resultados obtenidos en diciembre.

En el transcurso de la reunión también se abordó la necesidad de establecer una hoja de ruta dirigida a impulsar la formación del colectivo de taxistas, con especial atención al conocimiento turístico de la ciudad y a la mejora de la atención al público. El objetivo es dotar a los profesionales de herramientas que permitan elevar la calidad del servicio ofrecido a residentes y visitantes.

Desde la Consejería destacaron la relevancia del sector, afirmando que: