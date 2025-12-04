Ya está disponible la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del popular sorteo de la Bonoloto.
A continuación, puede consultar el resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de diciembre de 2025.
La Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, consiste en elegir 6 números entre el 1 y el 49.
Resultado Bonoloto
|Categoría
|Número
|Combinación Ganadora
|2, 25, 26, 27, 34 y 46
|Complementario
|18
|Reintegro
|2
Nota Importante: El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial y válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.