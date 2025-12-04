Ya está disponible la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del popular sorteo de la Bonoloto.

A continuación, puede consultar el resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de diciembre de 2025.

La Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, consiste en elegir 6 números entre el 1 y el 49.

Resultado Bonoloto

Categoría Número Combinación Ganadora 2, 25, 26, 27, 34 y 46 Complementario 18 Reintegro 2