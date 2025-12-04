Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, insta al Gobierno a «poner freno a las pretensiones expansionistas» de Rabat, que, a su juicio, sigue marcando la agenda de la RAN.

El Frente Polisario ha lanzado una contundente advertencia a España un día antes de la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos en Madrid.

Abdulah Arabi, representante del Polisario en España, afirmó este miércoles que si Marruecos consigue consolidar su ocupación del Sáhara Occidental, «el siguiente objetivo será Canarias«.

«Medio siglo después de la retirada española y de la ocupación marroquí… los saharauis contamos con la experiencia suficiente como para poder advertir fundadamente a España que si no pone freno a las pretensiones expansionistas de Marruecos, una vez consolidada la ocupación del Sáhara Occidental, el siguiente objetivo será Canarias”, declaró Arabi.

Críticas a la cumbre y la posición española

El representante del Polisario se mostró convencido de que en la cumbre de este jueves «Marruecos impondrá la agenda y los acuerdos según sus necesidades e intereses exclusivos».

Arabi criticó que, casi cuatro años después de que Pedro Sánchez «dinamitara en marzo de 2022 el mayor consenso de la política exterior española existente hasta la fecha» con su apoyo al plan de autonomía marroquí, Marruecos «sigue marcando los tempos y rumbo de las relaciones».

Además, el representante del Polisario recordó a España que, a pesar de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, el país «sigue siendo potencia administradora del territorio actualmente», y puso como ejemplo que España aún gestiona el espacio aéreo del Sáhara Occidental.

El contexto de las sentencias europeas

Arabi hizo hincapié en que la RAN se produce en un contexto legal diferente al de la cumbre anterior, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre de 2024.

El Polisario recordó que el TJUE «reconoció el estatuto separado y distinto del territorio del Sáhara Occidental respecto del de Marruecos y la ausencia de soberanía marroquí sobre el territorio».

En este contexto, el Polisario advirtió que «permanecerá vigilante de cuantos acuerdos se alcancen en la RAN por su posible afectación» a la antigua colonia española, y que, de ser necesario, transitará «cualquier vía a su alcance en defensa de los intereses legítimos del pueblo saharaui en virtud de su condición de legítimo representante».