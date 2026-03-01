Un doblete de asistencias del extremo marroquí puso en ventaja al Real Betis, pero la irrupción del canterano Oso y los goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero permitieron la reacción nervionense en La Cartuja.

El derbi sevillano disputado este domingo, 1 de marzo de 2026, en el Estadio de La Cartuja, volvió a hacer honor a su fama de duelo imprevisible y apasionante. En un escenario dividido y vibrante, Real Betis y Sevilla FC firmaron un empate (2-2) que dejó sensaciones encontradas: la exhibición técnica de Abde en la primera mitad frente al orgullo y la capacidad de reacción del bloque de Matías Almeyda tras el paso por vestuarios.

El encuentro comenzó con un claro dominio verdiblanco, personificado en la figura de Abde. El internacional marroquí desequilibró la balanza desde la banda izquierda, superando con insistencia a Carmona. De sus botas nacieron las dos jugadas que pusieron tierra de por medio antes del descanso. En la primera, tras remontar la línea de fondo, su envío atrás terminó en un remate de Cucho Hernández que, tras el rechace de Odysseas, Antony convirtió en gol mediante una plástica chilena.

Pese al intento de respuesta sevillista, el Betis golpeó de nuevo en una transición de manual iniciada por Antony, continuada por Cucho y culminada por el mexicano Fidalgo, refuerzo invernal procedente del América, quien no perdonó ante la meta rival tras un servicio medido de Abde.

El factor Oso y la veteranía de Alexis

Tras la reanudación, el guion del partido cambió por completo gracias a la intervención estratégica de Almeyda. La entrada de Ejuke y, de manera determinante, del joven canterano Oso, transformó el ataque de Nervión. La intensidad y la precisión en los centros laterales de Oso hundieron la defensa bética, obligando a Antony a emplearse en tareas defensivas y liberando la banda izquierda sevillista.

La insistencia obtuvo premio cuando Alexis Sánchez, titular por la baja de última hora de Maupay, cazó un envío de Oso con un remate de cabeza en plancha para recortar distancias. El delantero chileno, que terminó el encuentro con molestias musculares, ejerció de líder en el área antes de ser sustituido.

Empuje final y reparto de puntos

Con el Betis replegado y La Cartuja en tensión, el Sevilla se adueñó del esférico. Un aviso de Akor Adams, desviado por Natan, obligó a intervenir a Álvaro Valles, pero el guardameta no pudo detener el definitivo empate. Isaac Romero aprovechó un balón suelto en el área para conectar un potente disparo que supuso el 2-2 y una liberación personal para el canterano ante las críticas recientes.

En el tramo final, el derbi pudo decantarse hacia cualquier bando. Abde rozó la gloria con una acción individual que se estrelló en el palo, mientras que Llorente salvó bajo palos un remate sin ángulo de Akor Adams que pudo completar la remontada visitante. Un reparto de puntos que refleja la paridad de fuerzas en una tarde donde el Sevilla no se rindió ante la inspiración inicial bética.