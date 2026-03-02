La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en Ceuta una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos predominantemente cubiertos y la presencia de precipitaciones escasas a lo largo del día.

La previsión meteorológica para la ciudad autónoma de Ceuta en este lunes, 2 de marzo, refleja un escenario de predominio de cielos nubosos y episodios tormentosos. Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada comenzará con un cielo cubierto y la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, el panorama meteorológico se mantendrá inestable. Entre el mediodía y la tarde, la previsión apunta a una mayor abundancia de nubes, acompañadas de tormentas. En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias débiles que dejarán registros de escasa intensidad: aproximadamente 0,1 litros por metro cuadrado alrededor de las 12:00 horas, cifra que se replicará en torno a las 16:00 horas. Existe, además, una probabilidad significativa de que tanto la mañana como la segunda mitad de la jornada se vean marcadas por episodios tempestuosos.

El estado del cielo se mantendrá muy nuboso hasta la caída de la noche. Respecto a los valores térmicos, el mercurio se moverá en rangos similares a los registrados durante la jornada de ayer. Se espera que la temperatura máxima alcance los 16 grados centígrados a las 16:00 horas, mientras que el registro mínimo se situará en los 14 grados, previsto para las 06:00 horas.

Por último, el viento será un factor a tener en cuenta durante esta jornada, soplando con componente este en toda la localidad ceutí.