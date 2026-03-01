El tradicional sorteo dominical de Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad para los apostantes en una jornada marcada por la expectación ante los botes acumulados.

El sorteo de El Gordo de la Primitiva ha vuelto a concitar este domingo, 1 de marzo de 2026, la atención de miles de ciudadanos que buscan fortuna en uno de los juegos de azar más emblemáticos de España. Esta modalidad, que se celebra cada domingo, destaca por su estructura de premios y la posibilidad de obtener botes millonarios, consolidándose como un pilar fundamental de la oferta de Loterías y Apuestas del Estado.

La mecánica del juego, que requiere la selección de cinco números de una tabla de 54 y un número clave (reintegro) del 0 al 9, mantiene viva una tradición que se remonta al siglo XVIII. Aunque El Gordo de la Primitiva tiene su propia identidad dominical, su esencia bebe directamente de La Primitiva, el sorteo cuya historia comenzó en 1763 bajo el reinado de Carlos III.

Un legado histórico y social

El origen de este tipo de sorteos en España fue una iniciativa de la Corona para recaudar fondos públicos sin la necesidad de aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Originalmente denominada «Lotería por Números», La Primitiva fue restaurada en su formato moderno en 1985, adaptándose a los nuevos tiempos pero conservando su carácter popular.

Más allá del entretenimiento y la posibilidad de cambiar la vida de los acertantes —como ocurrió el 15 de octubre de 2015, cuando se alcanzó el récord histórico de más de 101 millones de euros—, estos sorteos desempeñan una labor social de gran relevancia. Parte de los ingresos generados por las apuestas se destinan, a través de organismos públicos, a la financiación de proyectos sociales, culturales y deportivos en todo el territorio nacional.

Cómo comprobar su boleto

Para los participantes de este domingo, la comprobación de los números premiados es el paso final de un proceso que hoy en día combina la tradición de las administraciones físicas con la agilidad de las plataformas digitales. El sistema de premios se distribuye en diversas categorías, desde el acierto de los cinco números y el número clave, hasta el reintegro, que permite recuperar el importe invertido en la apuesta.

Recuerde que los resultados oficiales son publicados por Loterías y Apuestas del Estado. La participación en este sorteo no solo representa una aspiración personal al premio, sino también una contribución al sostenimiento de diversas causas de interés general en España.