Lee tambien: Las Jornadas de Cómic y Manga de Ceuta continúan este fin de semana con cosplay, talleres y un homenaje a Marjane Satrapi
Ceuta ha llevado a cabo un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Asamblea en señal de duelo por las víctimas del catastrófico accidente ferroviario que tuvo lugar el miércoles, 28 de octubre, en Urda, Toledo.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Este acto de homenaje refleja la solidaridad de la comunidad ceutí con los afectados por esta tragedia y su compromiso de recordar a aquellos que han perdido la vida en esta lamentable circunstancia.
Lee tambien: Los Reyes rinden homenaje a los fallecidos en la crisis migratoria durante su visita al cementerio musulmán de Sidi Embarek
El Gobierno de Ceuta se une a las muestras de pesar expresadas a nivel nacional, destacando la importancia de la unidad ante situaciones tan trágicas.
📣 Buzón de denuncia ciudadana
¿Algo no funciona en tu barrio? Cuéntanoslo en denuncias@elperiodicodeceuta.com o por mensaje privado en Facebook. Adjunta fotos o vídeos: con imágenes la publicamos antes. Revisamos cada caso y publicamos los de interés público.Cómo enviar tu denuncia →