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Ceuta ha llevado a cabo un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Asamblea en señal de duelo por las víctimas del catastrófico accidente ferroviario que tuvo lugar el miércoles, 28 de octubre, en Urda, Toledo.

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Este acto de homenaje refleja la solidaridad de la comunidad ceutí con los afectados por esta tragedia y su compromiso de recordar a aquellos que han perdido la vida en esta lamentable circunstancia.

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El Gobierno de Ceuta se une a las muestras de pesar expresadas a nivel nacional, destacando la importancia de la unidad ante situaciones tan trágicas.