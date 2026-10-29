El tiempo en Ceuta estará marcado este jueves 29 de octubre por el cielo cubierto y temperaturas de entre 19 y 23 grados, según la AEMET.

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El viento soplará del este a 20 km/h y la probabilidad de precipitación será del 10%. La sensación térmica oscilará también entre 19 y 23 grados.

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Previsión para los próximos días

El viernes continuará el cielo cubierto, con una mínima de 19 grados y una máxima de 23. El viento será del este a 15 km/h y la probabilidad de precipitación subirá al 30%.

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Para el sábado, la AEMET prevé cielo nuboso con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 70%. El domingo habrá intervalos nubosos con lluvia escasa y la probabilidad de precipitación será del 85%. Ambos días mantendrán temperaturas de entre 19 y 23 grados. El viento será del este a 15 km/h el sábado y a 25 km/h el domingo.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23 °C.

23 °C. Temperatura mínima: 19 °C.

19 °C. Cielo: cubierto.

cubierto. Viento: del este a 20 km/h.

del este a 20 km/h. Probabilidad de precipitación: 10%.

10%. Humedad relativa: entre el 65% y el 90%.

entre el 65% y el 90%. Índice UV máximo: 4.

Recomendaciones

Conviene tener en cuenta el viento del este en los desplazamientos y consultar la previsión si se organizan actividades al aire libre durante los próximos días.

Y en el resto de España

Para hoy, jueves 29 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, poco nuboso, de 10 a 21 °C; Barcelona, nuboso, de 17 a 22 °C; Sevilla, despejado, de 12 a 30 °C; Valencia, poco nuboso, de 14 a 25 °C; Bilbao, nubes altas, de 8 a 21 °C; Zaragoza, nubes altas, de 9 a 23 °C; Palma, muy nuboso con lluvia escasa, de 12 a 23 °C y un 95 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, nuboso con lluvia escasa, de 22 a 25 °C y un 55 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, nubes altas, de 13 a 19 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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