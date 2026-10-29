La Ciudad Autónoma de Ceuta contará con una subvención de 150.000 euros para facilitar el desplazamiento de deportistas a competiciones estatales.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha aprobado la concesión directa de subvenciones a diversas administraciones públicas y entidades, entre las que se encuentra la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta medida se enmarca en el Real Decreto 920/2026, de 28 de octubre, que regula la financiación de actuaciones de relevancia deportiva y de interés público durante el ejercicio 2026.

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A quién afecta

La subvención está destinada a la Ciudad Autónoma de Ceuta y tiene como objetivo principal facilitar el desplazamiento de deportistas residentes en la ciudad a competiciones oficiales de ámbito estatal no profesionales. Estas ayudas son consideradas de interés deportivo nacional, ya que aseguran la participación de los deportistas ceutíes en los calendarios de las diferentes Federaciones Deportivas Españolas.

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Cuantía

El importe asignado a Ceuta para este fin asciende a 150.000 euros. Esta cantidad forma parte de un total de 17.655.000 euros destinados a diversas entidades y administraciones en todo el país, financiados con cargo a los créditos del presupuesto del Consejo Superior de Deportes para el ejercicio 2026.

Plazos

El plazo de ejecución de esta subvención para los desplazamientos de deportistas en Ceuta se establece desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-22611).