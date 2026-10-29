Los campings españoles afrontan el puente de Halloween con una previsión de ocupación media del 70%, según las estimaciones de la Federación Española de Campings (FEEC). Los bungalows son el alojamiento más demandado y algunos establecimientos ya han colgado el cartel de completo para este fin de semana, que se alargará en muchas comunidades autónomas de España.

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La gran novedad de este año es que muchos campings de interior, que normalmente cierran sus puertas a principios de octubre, han permanecido abiertos al menos hasta el puente de Halloween. Esta situación refleja la desestacionalización que vive el sector, que cada año alarga más su calendario para atender una demanda que ya no se concentra solo en verano.

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La afluencia de visitantes se explica en parte porque el puente es festivo en la mayoría de las comunidades autónomas y porque el camping se ha consolidado como el espacio ideal para una escapada en estas fechas. Al estar rodeados de naturaleza, los niños pueden jugar con más libertad que en un hotel, lo que permite a los organizadores crear un ambiente de miedo ideal para Halloween.

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Durante estos días, muchos campings transforman su entorno con decoraciones siniestras, telarañas y calabazas, además de una programación de actividades pensadas para toda la familia. Los concursos de decoración de parcelas y disfraces, junto al truco o trato, son parte de las propuestas más populares.

Las familias podrán disfrutar de túneles y pasajes del terror, así como cuentacuentos y pasacalles de disfraces. Las actividades continuarán al día siguiente con yoga zombi, tiro con arco y menús temáticos para completar la experiencia.