Jorge Suárez aporta a la causa penal las anotaciones del CECOPI del 29 de octubre de 2024, incluyendo recomendaciones de la exconsellera Salomé Pradas como «elevarse a mínimo una primera planta», que no se incluyó en el mensaje final de alerta.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha entregado a la jueza que instruye la causa penal sobre la devastadora DANA las anotaciones que tomó durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del 29 de octubre de 2024. Suárez, que declaró como testigo durante ocho horas en los juzgados de Catarroja, ha aportado también unas notas manuscritas de la entonces consellera de Interior y una de las dos personas imputadas en la causa, Salomé Pradas.

La documentación es clave para determinar la toma de decisiones que culminó en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población, que la jueza ya calificó de «tardío y erróneo» tras la muerte de 230 personas.

Anotaciones de la Exconsellera Pradas

En las notas manuscritas de la exconsellera Salomé Pradas, se pueden distinguir las recomendaciones barajadas por el órgano coordinador de la emergencia:

• Primera Recomendación: Se lee la indicación de que «se evite el desplazamiento» en la provincia de Valencia.

• Confinamiento: Hay un segundo punto donde la palabra «confinamiento» está tachada, y se reemplaza por «permanecer en casas», con la enumeración de cuatro comarcas afectadas: Ribera Alta, Ribera Baixa, Horta Sud y Hoya de Buñol.

• Alerta de Resguardo: También se lee de su puño y letra la frase «elevarse a mínimo una primera planta» junto a «alejamiento cauces» y «entorno cauces».

Esta última recomendación, crucial para la supervivencia en caso de inundación, no se incluyó finalmente en el mensaje que se envió a los móviles de la provincia de Valencia a las 20:11 horas, donde solo se pedía «evitar desplazamientos».

Anotaciones de Jorge Suárez

Por su parte, las anotaciones manuscritas del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (quien debe volver a testificar el 17 de diciembre), sugieren una alerta más clara, ya que se puede leer el siguiente texto:

«Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes.»

La aportación de estas notas por parte de Suárez permite a la instructora contrastar las recomendaciones que se discutieron internamente en el CECOPI con el contenido del mensaje de alerta final que se emitió a través del sistema Es-Alert, siendo este uno de los puntos centrales de la investigación penal.

