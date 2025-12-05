La selección española, cabeza de serie en el bombo 1, evita a grandes potencias como Francia o Brasil. El sorteo se celebra en el Kennedy Center, Washington D.C., y dará inicio a la cuenta atrás del torneo que arrancará el 11 de junio

El momento que define el camino de las selecciones hacia la gloria mundialista ha llegado. Hoy se celebra el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, un campeonato que será histórico al disputarse en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

La atención en España está centrada en conocer los cruces y grupos que le deparará el azar al combinado nacional, dirigido por Luis de la Fuente, que llega a la Copa del Mundo con altas expectativas.

El sorteo se lleva a cabo en el Kennedy Center, en Washington D.C., y definirá la configuración de los grupos en un torneo que contará con más selecciones que nunca.

El bombo de España y los posibles rivales

La selección española ha sido confirmada como una de las cabezas de serie, situándose en el bombo 1. Esto implica que evitará a otros grandes favoritos y potencias mundiales en la fase de grupos.

Las selecciones que acompañan a España en el bombo 1 son las tres anfitrionas —Estados Unidos, México y Canadá—, Argentina (vigente campeona), y otras de las mejores selecciones del planeta, como Francia, Brasil o Alemania. Nota: La información indica que España evita a Francia, Brasil y Alemania, por lo que estas selecciones estarán en bombos posteriores o en los puestos restantes del bombo 1.

Aunque el hecho de ser cabeza de serie facilita el inicio del torneo, el cuerpo técnico es consciente de que «en una Copa del Mundo puede ocurrir de todo y realmente no habrá grupo fácil».

Calendario y fechas clave del Mundial 2026

El calendario completo del Mundial 2026, tal y como está programado, es el siguiente:

• Inicio del Mundial: Jueves 11 de junio. El partido inaugural se celebrará en Ciudad de México con la selección anfitriona, la Tricolor.

• Fin de la Fase de Grupos: Sábado 27 de junio.

• Dieciseisavos de Final: Del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.

• Octavos de Final: Del sábado 4 al martes 7 de julio.

• Cuartos de Final: Del jueves 9 al sábado 11 de julio.

• Semifinales: Martes 14 y miércoles 15 de julio.

• Tercer y Cuarto Puesto: Sábado 18 de julio.

• Gran Final: Domingo 19 de julio, en Nueva Jersey.

¡Comienza la emoción!

La retransmisión en directo del sorteo ha dado comienzo en el Kennedy Center, donde el azar decidirá hoy los primeros enfrentamientos de las selecciones clasificadas.