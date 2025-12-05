Con la llegada del puente, CASH DIPLO refuerza su compromiso con los ceutíes ofreciendo facilidades para las compras navideñas. La tienda abrirá sus puertas de manera ininterrumpida desde las 09:00 hasta las 21:00 horas durante el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, brindando a los clientes mayor flexibilidad y evitando las prisas de última hora.

Además, el establecimiento del Muelle de la Puntilla permanecerá abierto todos los domingos de diciembre, consolidándose como un referente en disponibilidad y atención dentro de la ciudad autónoma.

CASH DIPLO ha preparado también ofertas especiales en productos navideños, pensadas para que los ceutíes puedan celebrar las reuniones familiares y cenas tradicionales sin que el precio sea un inconveniente. Asimismo, ya está disponible su Catálogo especial de Lotes y Cestas 2025, ideal tanto para particulares que buscan regalos cuidados como para empresas que desean obsequiar a sus equipos.

La calidad de los productos es otro de los sellos del establecimiento. La sección de congelados ofrece desde mariscos listos para preparar hasta aperitivos fáciles de hornear, soluciones perfectas para las cenas de Nochebuena y Nochevieja.

Por si fuera poco, CASH DIPLO cuenta con un servicio a domicilio para negocios, permitiendo que comercios locales reciban directamente sus pedidos sin complicaciones, algo fundamental en estas fechas de alta demanda.

Con estas iniciativas, CASH DIPLO se consolida como un aliado indispensable para quienes buscan unas fiestas organizadas, accesibles y sin contratiempos, acompañando a Ceuta en uno de los meses más significativos del año para las compras navideñas.