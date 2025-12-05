La enseña tendrá un tamaño de hasta 50 metros cuadrados y será izada en un mástil de 30 metros de altura en el paseo marítimo, con iluminación especial para que se pueda ver de noche desde Tarifa.

La ciudad marroquí de Tánger ha puesto en marcha un proyecto con un claro objetivo simbólico y visual: instalar una enorme bandera nacional en su paseo marítimo diseñada para ser visible desde la costa española, concretamente desde Tarifa (Cádiz). Ambas orillas están separadas por el Estrecho de Gibraltar por tan solo unos 14 kilómetros en su punto más cercano.

Detalles de la monumental enseña

El proyecto, impulsado por el ayuntamiento de Tánger, implica la instalación de una bandera de dimensiones considerables:

Tamaño de la Bandera: Se estima entre 30 y 50 metros cuadrados .

Se estima entre . Altura del Mástil: Se erigirá un mástil metálico de 30 metros de altura , equivalente a un edificio de nueve plantas.

Se erigirá un mástil metálico de , equivalente a un edificio de nueve plantas. Visibilidad Nocturna: El mástil estará equipado con sistemas de iluminación que permitirán que la bandera sea vista durante la noche desde toda la bahía de Tánger y, bajo buenas condiciones meteorológicas, desde la costa española.

Presupuesto y desafíos de ingeniería

La instalación representa una inversión significativa y un reto de ingeniería dada su ubicación junto al mar y en una zona de fuertes vientos.

Inversión: El ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 1,3 millones de dírhams (unos 121.000 euros) para el proyecto.

El ayuntamiento ha destinado un presupuesto de (unos 121.000 euros) para el proyecto. Construcción: El presupuesto cubre las obras de ingeniería civil y el material de instalación. Se garantiza que el mástil sea resistente a la humedad y a la oxidación por su proximidad al mar.

El presupuesto cubre las obras de ingeniería civil y el material de instalación. Se garantiza que el mástil sea resistente a la humedad y a la oxidación por su proximidad al mar. Resistencia al Viento: La estructura se construirá sobre una base de hormigón siguiendo estándares que permitan resistir los fuertes vientos conocidos en el Estrecho de Gibraltar, donde las velocidades pueden superar los 60 kilómetros por hora.

La bandera servirá como un claro símbolo de soberanía y orgullo nacional marroquí visible para el país vecino, España.