El AD Ceuta ha recuperado la velocidad de crucero tras sumar seis puntos consecutivos frente a Almería y Burgos, dos rivales de alto nivel. El equipo, que ya no sorprende sino que se consolida como una realidad sólida, se encuentra con la vista puesta en la zona de promoción de la categoría. “Si nos dicen en agosto esto, no lo habríamos creído”, afirmó José Juan Romero, uno de los artífices de un proyecto que sigue creciendo y alegrando a su afición.

El Alfonso Murube se ha convertido en un fortín para los ceutíes, que han logrado 18 de sus 24 puntos en casa, colocándose como el segundo mejor local de la categoría junto a la Real Sociedad B, solo por detrás del Racing de Santander. Los buenos resultados fuera de casa acercan al Ceuta a la llamada “media inglesa” de Joaquín Peiró, que combina victorias locales con resultados valiosos como visitante.

Romero destacó la importancia de mantener la concentración: “En esta categoría es fundamental sumar en casa y arañar puntos fuera, algo que hemos logrado. Solo me queda felicitar a mis hombres y disfrutar de estos momentos. Y a partir de mañana ya pensamos en la Copa”, declaró tras el duelo contra los castellanos.

Por su parte, el regreso de Bodiger al once inicial tras nueve encuentros entrando desde el banquillo ha dado nuevas opciones al equipo. El francés señaló: “Nos tenemos que centrar en lo que hacemos y en lo que el míster nos pide cada día. Esto es muy largo y hay que disfrutar de lo que estamos viviendo ahora”.

Bodiger también destacó la fortaleza del equipo y la importancia de la dinámica de resultados positivos: “La suerte nos ha sonreído, pero también es fruto del trabajo. Todos somos importantes hasta final de temporada y hay que estar siempre enchufados”.

El AD Ceuta continúa demostrando que su proyecto va en serio, con una mezcla de identidad, solidez en casa y ambición por crecer en la competición.