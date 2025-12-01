El Parque de la Concordia, en pleno centro de Jaén, se convirtió en escenario de una tragedia la madrugada del pasado sábado, cuando fueron hallados los cuerpos sin vida de dos adolescentes de 15 y 16 años. Según informó la Policía Nacional, las jóvenes se habrían suicidado, aunque la investigación permanece abierta y bajo secreto de sumario.

Amigos y compañeros de las fallecidas han señalado que ambas adolescentes habrían sufrido acoso escolar en sus centros educativos. “Rosmed sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y no se había recuperado; estaba muy afectada por ello”, explicó Andrés (nombre falso), amigo de la joven de 15 años, mientras acompañaba a su grupo de compañeros en el tanatorio. Según sus testimonios, Sharif, de 16 años, también habría padecido situaciones similares.

Ambas familias son de origen colombiano y las adolescentes nacieron en España. El entierro de Sharif se llevará a cabo mañana lunes, mientras que la fecha del sepelio de Rosmed aún no ha sido confirmada.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional, encargada de la investigación, no ha encontrado indicios de violencia externa en la escena, por lo que se descarta por el momento la participación de terceras personas.

Este doble suicidio ha generado conmoción en Jaén, especialmente tras el reciente fallecimiento de otro joven de 16 años ocurrido hace 20 días en la ciudad. Los hechos recuerdan al caso de Sandra Peña en Sevilla, quien se suicidó tras denunciar acoso escolar, lo que motivó investigaciones sobre la actuación del centro educativo.

Desde el Instituto San Juan Bosco, donde estudiaban las adolescentes, expresaron su dolor y trasladaron un mensaje de apoyo a las familias, compañeros y docentes. El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que se realizará este lunes a mediodía, mientras que la Universidad de Jaén ha declarado un día de luto institucional en señal de respeto.

Diversas organizaciones, como la International Human Rights Foundation, la Agrupación de Psicólogos y Profesionales para la Acción y Visibles Jaén LGTBIQ+, han manifestado su consternación y condolencias a familiares y allegados.

Según el informe Infancia, adolescencia y bienestar digital publicado por Unicef junto al Ministerio para la Transformación Digital, Red.es, la Universidad de Santiago y el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, un 7,4% de la población entre 12 y 20 años presenta un riesgo suicida elevado y el 6,5% ha intentado quitarse la vida, reflejando la gravedad de esta problemática entre los jóvenes.