La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado este lunes que el instituto donde estudió una de las dos adolescentes halladas muertas el sábado en Jaén mantuvo el curso pasado un protocolo de autolesiones y “adoptó las medidas correspondientes”, según un comunicado oficial. La nota no especifica si se refiere a Rosmed, de 15 años, o a Sharif, de 16.

La Consejería precisó que, al momento del suceso, solo una de las menores estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco, en un ciclo medio de Formación Profesional. La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo centro, causó baja en septiembre. Por su parte, el IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, mantenía activo un protocolo de autolesiones.

Según el comunicado, el instituto “adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar”. La Consejería hizo un llamamiento a la prudencia mientras la Policía continúa con la investigación y pidió brindar apoyo a las familias y la comunidad educativa.

Amigos y compañeros de las jóvenes afirmaron a EL PAÍS que ambas habían sufrido acoso escolar en su anterior instituto. La Policía Nacional indicó el sábado que las muertes se produjeron por suicidio, aunque no confirmó si existió acoso escolar, dado que el caso está bajo secreto de sumario.