La número dos de Podemos, Irene Montero, criticó este lunes en Madrid la actuación de la derecha española, a la que calificó de “golpista”, y cuestionó la respuesta del PSOE ante los casos de corrupción que afectan a exdirigentes del partido.

Durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, la exministra de Igualdad afirmó que “el problema actual no es que haya gente que piense diferente, sino que hay una derecha que quiere todo el poder para ella” y que ya no se conforma con la alternancia política tradicional. Según Montero, las recientes movilizaciones buscaban “lavar la imagen de una derecha golpista”. En sus palabras: “No es que manifestarse sea golpista, lo que es golpista es todo lo demás: condenar al fiscal general, quitarle un escaño a Podemos, ocupar horas y horas de tertulia diciendo que somos corruptos y, cuando se demuestra que no, no contarlo”.

La dirigente de Podemos también criticó la postura del PSOE frente a la corrupción: “Con Ábalos y Koldo en prisión todavía no entiendo a qué espera el PSOE para suspender todos los lazos con Acciona, que se benefició de la explotación de presos republicanos. No sé qué esperan para impedir que cualquier empresa corrupta vuelva a recibir contratos públicos”.

Montero advirtió que el modelo político actual “está agotado” y consideró que la derecha busca un retroceso “sin complejos”, mientras el PSOE mantiene una actitud de “inmovilismo” que, según la eurodiputada, facilita la estrategia de las élites políticas.