La Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor del ataque. El municipio ha decretado un minuto de silencio tras confirmarse el fallecimiento del menor en el Hospital 12 de Octubre.

Lo que parecía una tarde habitual de actividades extraescolares terminó en tragedia en Villanueva de la Cañada. Un niño de 11 años, de origen rumano, ha fallecido la pasada noche tras ser atacado con un arma blanca este jueves en el centro cultural La Despernada.

El suceso: un ataque inesperado

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:45 horas del jueves. Según las investigaciones preliminares, el menor se encontraba en una clase de inglés cuando pidió permiso para ir a los servicios del centro.

Fue en los aseos donde, presuntamente, fue abordado por un joven de 23 años y origen latinoamericano. El agresor le asestó varias puñaladas en el tórax, el cuello y la espalda antes de darse a la fuga. Horas después del ataque, la Guardia Civil logró localizar y detener al sospechoso.

Lucha por la vida y desenlace

Los servicios de emergencia del SUMMA 112 acudieron rápidamente al lugar, encontrando al niño en parada cardiorrespiratoria. Tras intensas maniobras, los sanitarios lograron revertir la parada y estabilizarlo para su traslado crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre. Pese a los esfuerzos médicos, el Ayuntamiento de la localidad confirmó que el menor falleció durante la noche debido a la gravedad de sus heridas.

Reacciones institucionales

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha emitido un comunicado oficial expresando su «más profundo pésame» y solidaridad con la familia:

«Manifestamos nuestra cercanía y compromiso en estos momentos de enorme dolor. Convocamos a todos los vecinos a un minuto de silencio este viernes a las 12:00 horas en la Plaza de España.»

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido su pesar a través de sus redes sociales, donde también ha puesto en valor el trabajo de los sanitarios:

Mensaje de la Presidenta: «Lamentamos profundamente el asesinato de este niño y trasladamos nuestro pésame a su familia. Nuestro ánimo y felicitación al equipo de SUMMA 112 por su incansable lucha por la vida».

La investigación continúa abierta para esclarecer los motivos del ataque que ha dejado consternada a toda la región.