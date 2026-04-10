El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha trasladado una petición urgente a la Consejería de Servicios Sociales para que, en coordinación con el área de Educación y la Dirección Provincial, se eliminen las barreras temporales en la inscripción de las Aulas Matinales. La formación liderada por Fatima Hamed propone que la matriculación sea permanente para adaptarse a la realidad laboral de las familias ceutíes.

Un obstáculo para los beneficiarios de los Planes de Empleo

La denuncia surge tras detectar que numerosos trabajadores y trabajadoras incorporados recientemente a los Planes de Empleo se encuentran en un «callejón sin salida». Al haber obtenido su puesto de trabajo con el curso escolar ya iniciado, se han topado con que los plazos de inscripción para las Aulas Matinales están cerrados desde septiembre.

Desde el grupo municipal lamentan la incoherencia de la situación: “¿De qué sirve que una persona reciba la noticia de que ha sido seleccionada para un empleo si luego no tiene dónde dejar a los menores a su cargo antes de entrar al colegio?”, cuestionan los localistas, señalando que esta rigidez administrativa supone una «traba directa a la conciliación laboral y familiar».

Críticas por «dejación de funciones»

El MDyC ha sido tajante al calificar la gestión de la Consejería de Servicios Sociales como una «dejación de funciones» en materia de apoyo a las familias. Consideran que el sistema actual no tiene en cuenta las situaciones sobrevenidas o los contratos que surgen fuera del calendario escolar ordinario.

Para la formación, la solución pasa por una gestión flexible que dé respuesta inmediata al personal de los Planes de Empleo y a cualquier ciudadano que acceda a un puesto de trabajo durante el año. Por ello, instan al Gobierno local a habilitar un sistema de matriculación permanente que garantice que ningún menor quede desatendido por motivos de calendario burocrático.