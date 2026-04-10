La Guardia Civil y Salvamento Marítimo localizaron dos embarcaciones entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes. En lo que va de año, más de 1.200 personas han llegado al archipiélago balear por vía marítima.

La presión migratoria en el archipiélago balear continúa con el rescate de dos nuevas pateras al sur de Formentera y Cabrera. En total, 43 personas han sido interceptadas por los servicios de emergencia en operaciones coordinadas por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El primer operativo tuvo lugar alrededor de las 19:50 horas del jueves, cuando se localizó una embarcación con 28 personas de origen subsahariano a unas 13 millas al sur de Formentera. Con esta llegada, la isla de Formentera suma ya cinco pateras y un total de 52 personas rescatadas desde el pasado domingo.

Posteriormente, ya en la madrugada de este viernes, a las 4:27 horas, se produjo el segundo rescate. En esta ocasión, 15 migrantes de origen magrebí fueron interceptados a 11 millas al sur de la isla de Cabrera.

Balance migratorio en las Islas Baleares

Según los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, la ruta hacia Baleares mantiene un flujo constante. En los poco más de tres meses que llevamos de 2026, han alcanzado las costas de las islas un total de 1.274 inmigrantes a bordo de 63 pateras.

Estas cifras contrastan con la tendencia general vivida el año pasado. Durante 2025, las islas registraron un incremento notable en las llegadas procedentes de Argelia, con un total de 7.321 personas en 401 embarcaciones, lo que supuso un aumento del 24,5 % respecto al año anterior.

Contexto nacional

A nivel nacional, el panorama migratorio muestra una tendencia a la baja en la entrada por vía marítima. Hasta el 31 de marzo de este año, 4.352 personas llegaron de forma irregular a las costas españolas, lo que representa una caída del 62,5 % en comparación con los 11.609 migrantes que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado.

Pese a este descenso global en España, las Islas Baleares siguen siendo un punto estratégico de recepción en el Mediterráneo, especialmente para las rutas procedentes del norte de África.