Como antesala a las comidas y reuniones navideñas, 310 bares, cafeterías y tabernas de toda España han recibido hoy su Solete Repsol, sello que reconoce a los locales más informales, cercanos y con una propuesta gastronómica apetecible.

Esta edición incorpora, además de bares y cafeterías, vinotecas y, por primera vez, conventos que elaboran dulces artesanales, destacando así la diversidad de la oferta gastronómica española. Entre los conventos premiados se encuentran el de San José de las Carmelitas Calzadas y el de las Comendadoras de Santiago en Granada, así como varios en Córdoba, Toledo, Valladolid y Zamora.

El acto de entrega tuvo lugar este lunes en Granada, ciudad anfitriona de la decimotercera edición de los Soletes, que ya suma más de 5.000 negocios reconocidos desde su creación. La Guía Repsol explica que estos locales son sitios «que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano».

Entre los premiados en Madrid se encuentran Martín Tostón, Madreamiga, Baldoria, La Raclette, Baba, Boske Bakery y La Mercería, mientras que en Barcelona destacan Mervier Canal, Xarcuteria la Pineda, 22:22 Cultura Dulce, Aspic Home y el Convento de Santa María de Jerusalén.

Los Soletes Repsol nacieron durante la pandemia con el objetivo de apoyar la economía local y promocionar la restauración cotidiana, a diferencia de los Soles, que reconocen la alta cocina. Sus ganadores son elegidos por inspectores de la guía que recorren cada provincia descubriendo lugares auténticos y de calidad.

En Granada, además de los conventos premiados, recibieron su Solete locales como Videras, Guapa y Rabiosa, La Trastienda, Zarina, La Finca Coffee, Tendido 1, El Rincón de Qrro, Oliver y Mítico Bar. En otras ciudades, la lista incluye más de 300 locales que representan lo mejor de la gastronomía informal española.

La Guía Repsol invita a los comensales a disfrutar de estos lugares durante las fiestas y a apoyar la restauración local, que combina cercanía, calidad y tradición.