El Juez Instructor del «Caso Koldo», Leopoldo Puente, Deniega la documentación al Parlamento Autonómico de Murcia alegando el carácter «reservado» de las diligencias del Sumario.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, instructor del «caso Koldo» en la alta corte, ha denegado la solicitud de la Asamblea Regional de Murcia que pedía acceso a información sobre los presuntos «cobros ilegales» de la trama a cambio de adjudicar obras del AVE en la Región.

El Parlamento autonómico había solicitado esta documentación en el marco de su comisión de investigación, argumentando que era «precisa y relevante» para determinar los «posibles perjuicios causados para la Región de Murcia derivados de las irregularidades» en las adjudicaciones de alta velocidad.

Secreto de Sumario y derechos fundamentales

En una providencia de este lunes, el juez Puente rechazó la petición de la sede legislativa. El instructor explicó que el «expediente» reclamado se corresponde con una parte de la pieza separada del «caso Koldo» que investiga presuntos amaños de obra pública, por lo que las diligencias deben mantenerse reservadas.

El magistrado fundamentó su decisión en la ley:

«Las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público, al punto que la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo».

Puente también insistió en que la reserva de la información busca la «protección de los derechos fundamentales de las partes, en particular de los investigados en la presente causa especial».

Finalmente, el juez recordó la doctrina del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2023 sobre las comisiones parlamentarias, que establece que los jueces y magistrados no pueden «revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional».