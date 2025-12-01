El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confiesa no haber visto el partido entre Sevilla y Betis, pero cree que el lanzamiento de objetos sancionado en el acta arbitral podría derivar en una clausura.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha valorado este lunes los incidentes ocurridos durante el derbi sevillano de la jornada 14, que enfrentó al Sevilla FC y al Real Betis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. A pesar de confesar que no siguió el encuentro porque estaba viendo «uno de Segunda División«, Tebas vaticinó una posible sanción para el estadio.

El colegiado Munuera Montero se vio obligado a detener el choque durante más de un cuarto de hora en los minutos finales debido al lanzamiento de objetos desde uno de los fondos de la grada. El partido finalmente se reanudó y concluyó con la victoria del Real Betis (0-2).

LaLiga hace su informe, el comité decide

A pesar de no haber presenciado el incidente, Tebas indicó que la posible sanción de cierre parcial del estadio «no depende de LaLiga«, sino de los comités de disciplina competentes, ya que el suceso «ya consta en el acta arbitral».

«Puede haber un cierre parcial, pero eso no lo determino yo, lo determina el comité. Ya consta en el acta del árbitro el incidente que ha habido y ya dependerá de los comités pertinentes,» confirmó el máximo mandatario de la competición doméstica en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte.

Tebas añadió que LaLiga «hará nuestro informe respecto a alguna otra cuestión», pero la decisión final sobre la clausura parcial corresponde a los órganos federativos.

El presidente también fue preguntado sobre los problemas en el acceso al Spotify Camp Nou del pasado sábado, un incidente que zanjó sin mayor relevancia: «Suelen pasar estos problemas. No me gusta, pero el mundo no es perfecto.»