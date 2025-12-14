El santoral católico conmemora hoy, 15 de diciembre, la memoria de Santa María de la Cruz (María Crucificada de Rosa), virgen y fundadora. Esta santa italiana del siglo XIX dedicó su vida a la atención de los enfermos, especialmente durante las epidemias, y a la educación de la mujer.

Santa María de la Cruz (María Crucificada de Rosa)

Paola de Rosa (1813-1855) fue una religiosa italiana que destacó por su compromiso con la caridad y la justicia social en Brescia, Italia.

Nació en una familia acomodada en Brescia en 1813. Desde muy joven, Paola demostró una profunda sensibilidad hacia los más necesitados. Tras la muerte de su madre, se hizo cargo de la educación de las jóvenes que trabajaban en la fábrica de su padre, donde ya mostraba dotes de liderazgo y organización. El Hospital y la Fundación: Su vocación se hizo clara al trabajar como voluntaria en un hospital local durante una epidemia de cólera. Impulsada por la necesidad de una atención dedicada y estable para los enfermos, en 1840 fundó el Instituto de las Siervas de la Caridad (conocidas popularmente como Hermanas de la Rosa).

La congregación fue establecida con el doble propósito de servir a los enfermos en los hospitales y de proporcionar instrucción moral y religiosa a la juventud femenina. Ella fue la primera superiora general, tomando el nombre de María Crucificada. Legado: Su congregación se expandió rápidamente por Europa y América. Fue canonizada en 1954, y su vida es un ejemplo de cómo la caridad se traduce en acción concreta y organización social.

Otros santos que se celebran el 15 de diciembre

Junto a la conmemoración de Santa María de la Cruz, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otras figuras de la fe:

San Valeriano de Abbenda, obispo y mártir: Obispo africano del siglo V, desterrado y martirizado por los vándalos arrianos por su firmeza en la fe.

San Maximino de Mize, abad: Abad francés del siglo VI, conocido por su vida eremítica y su caridad hacia los pobres.

San Cristóbal de Collesano, eremita.

San Pablo de Latros, eremita.

