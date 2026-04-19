La AEMET prevé para este domingo, 19 de abril de 2026 un tiempo en Ceuta dominado por el cielo nuboso. Las temperaturas acompañan sin sobresaltos: se esperan 20°C como máxima y 15°C como mínima, con una sensación térmica que coincide prácticamente con estos valores (entre 20°C y 15°C).
En cuanto a la humedad, el ambiente se mantiene bastante cargado de forma gradual: el valor máximo alcanza el 95% y el mínimo registrado es del 65%. La probabilidad de precipitación es del 0%, así que, de momento, no se esperan lluvias. El viento sopla desde el Este (E) con una intensidad de 10 km/h, y el índice UV máximo es 8, lo que aconseja tomar precauciones si el sol se deja ver entre nubes.
Previsión para los próximos días
- Lunes (20/04/2026): máxima 20°C y mínima 15°C. Cielo poco nuboso, con viento del Este (E) a 10 km/h.
- Martes (21/04/2026): máxima 21°C y mínima 15°C. Predominan nubes altas, con viento del Este (E) a 15 km/h.
- Miércoles (22/04/2026): máxima 21°C y mínima 15°C. En la información disponible figura un dato incompleto del estado del cielo y se indica el viento “km/h” sin valor consignado.
Resumen del día en Ceuta
- Cielo: Nuboso.
- Temperaturas: 20°C máxima / 15°C mínima.
- Sensación térmica: 20°C máxima / 15°C mínima.
- Humedad: 95% máxima / 65% mínima.
- Lluvia: 0% de probabilidad.
- Viento: del Este (E), 10 km/h.
- UV: 8 (máximo).
Recomendaciones
- Como el cielo está nuboso, el día puede resultar estable, pero recuerda el UV máximo de 8: usa protección solar si vas a estar al aire libre.
- El viento del Este puede notarse de forma moderada (10 km/h). Si saldrás temprano o por la tarde, una prenda ligera puede venir bien.
- Al haber 0% de precipitación, no se esperan lluvias; aun así, conviene llevar un plan flexible por la nubosidad.