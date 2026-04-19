La AEMET prevé para este domingo, 19 de abril de 2026 un tiempo en Ceuta dominado por el cielo nuboso. Las temperaturas acompañan sin sobresaltos: se esperan 20°C como máxima y 15°C como mínima, con una sensación térmica que coincide prácticamente con estos valores (entre 20°C y 15°C).

En cuanto a la humedad, el ambiente se mantiene bastante cargado de forma gradual: el valor máximo alcanza el 95% y el mínimo registrado es del 65%. La probabilidad de precipitación es del 0%, así que, de momento, no se esperan lluvias. El viento sopla desde el Este (E) con una intensidad de 10 km/h, y el índice UV máximo es 8, lo que aconseja tomar precauciones si el sol se deja ver entre nubes.

Previsión para los próximos días

Lunes (20/04/2026): máxima 20°C y mínima 15°C . Cielo poco nuboso , con viento del Este (E) a 10 km/h .

máxima y mínima . Cielo , con viento del . Martes (21/04/2026): máxima 21°C y mínima 15°C . Predominan nubes altas , con viento del Este (E) a 15 km/h .

máxima y mínima . Predominan , con viento del . Miércoles (22/04/2026): máxima 21°C y mínima 15°C. En la información disponible figura un dato incompleto del estado del cielo y se indica el viento “km/h” sin valor consignado.

Resumen del día en Ceuta

Cielo: Nuboso.

Nuboso. Temperaturas: 20°C máxima / 15°C mínima.

20°C máxima / 15°C mínima. Sensación térmica: 20°C máxima / 15°C mínima.

20°C máxima / 15°C mínima. Humedad: 95% máxima / 65% mínima.

95% máxima / 65% mínima. Lluvia: 0% de probabilidad.

0% de probabilidad. Viento: del Este (E), 10 km/h.

del Este (E), 10 km/h. UV: 8 (máximo).

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