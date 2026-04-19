Domingo, 19 de abril de 2026. La meteorología de hoy dibuja un mapa de contrastes: predominan los cielos poco nubosos en amplias áreas, mientras que en algunos puntos del norte y del centro peninsular se esperan intervalos con riesgo de lluvia en momentos puntuales. Según la información de AEMET extraída de los XML municipales públicos, las temperaturas se mueven entre máximas cercanas a los 20 ºC en el litoral norte y los 30 ºC en el interior, con mínimas que en general se sitúan entre 9 y 16 ºC.

Para orientarte mejor, repasamos las principales zonas climáticas con sus capitales: norte peninsular, centro peninsular, sur peninsular, mediterráneo, islas Baleares y Canarias.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada arranca con más protagonismo de las nubes. Bilbao registrará una máxima de 23°C y una mínima de 9°C, con intervalos nubosos y lluvia escasa. El viento del E sopla a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 65%.

Más al noroeste, Coruña, A presenta un cielo con nubes altas. La máxima será de 22°C y la mínima de 12°C, con viento del NO a 10 km/h. En esta capital, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el día se mantiene estable.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene condiciones más tranquilas, aunque no se descarta algún episodio de precipitación. En Madrid, se espera una máxima de 29°C y una mínima de 16°C, con poco nuboso. El viento del S será de 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Zaragoza el ambiente cambia ligeramente: la previsión apunta a intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas serán máx 30°C y mín 13°C, con viento del SE a 5 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en 50%, así que conviene estar atento a la evolución de las nubes.

Sur peninsular

Al sur, destaca especialmente el calor en el interior. En Sevilla, AEMET recoge una máxima de 33°C y una mínima de 15°C, con poco nuboso. El viento del C figura con 0 km/h (calma), y la probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que el día se prevé muy estable.

En la franja más oriental del sur peninsular, Ceuta tendrá un cielo nuboso durante la jornada. La máxima será de 20°C y la mínima de 15°C, con viento del E a 10 km/h. Aquí también se mantiene la estabilidad: probabilidad de lluvia 0%.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo predominan los cielos con poca cobertura nubosa. Barcelona apunta a poco nuboso con una máxima de 24°C y una mínima de 15°C. El viento del S sopla a 15 km/h y no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0%.

En València, la jornada se mantiene en clave tranquila: poco nuboso, máxima 26°C y mínima 14°C. El viento del E será de 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%.

Islas Baleares

Las islas Baleares marcan una tendencia a cielos despejados o con poca nubosidad. En Palma, se prevé poco nuboso, con máxima de 23°C y mínima de 9°C. El viento del SO soplará a 15 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene en el 0%.

Islas Canarias

En Canarias, la mezcla de nubes aparece más en algunas islas, aunque sin alcanzar una amenaza generalizada de lluvia. Para Palmas de Gran Canaria, Las, se esperan intervalos nubosos. Las temperaturas serán máx 28°C y mín 20°C, con viento del SE a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 35%, por lo que podrían darse chubascos dispersos, pero no se contempla un escenario general.

Recomendaciones

Si vas a moverte por Bilbao o Zaragoza , lleva a mano un paraguas: la probabilidad de lluvia (65% y 50%) indica que la lluvia puede aparecer de forma puntual.

o , lleva a mano un paraguas: la indica que la lluvia puede aparecer de forma puntual. En el resto de capitales, el día se plantea en general estable (muchos escenarios con probabilidad de lluvia del 0% ).

(muchos escenarios con ). Ten en cuenta el salto térmico: en zonas como Madrid (mín 16°C) o Sevilla (mín 15°C) conviene ajustar la ropa a primera y última hora.

En resumen, el domingo 19 de abril de 2026 en España se caracteriza por cielos mayoritariamente poco nubosos y temperaturas agradables o cálidas, con los mayores indicios de lluvia concentrados en el norte y en parte del centro peninsular. La previsión se apoya en los datos municipales públicos consultados y difundidos por AEMET.