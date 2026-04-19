El precio de la luz para este domingo 19 de abril de 2026 llega con un semáforo VERDE 🟢 y un precio medio de 0,0914 €/kWh. En una jornada así, el truco está en mover el consumo a los momentos más favorables, especialmente si puedes programar electrodomésticos.

Según los datos de la sesión, la hora más barata es de 17 a 18 h (0,0397 €/kWh) y el pico más caro llega de 21 a 22 h (0,1524 €/kWh). A lo largo del día, hay huecos con tarifas mucho más suaves que permiten ajustar rutinas como lavadora, lavavajillas u otras cargas planificables.

Horas clave para ahorrar: del mínimo de 17-18 h al ojo con 21-22 h

Si buscas pagar menos, apunta estas referencias del día: la franja más económica se sitúa en torno a 0,04 €/kWh, con el mejor tramo entre las 17 y 18 h (0,0397 €/kWh). En el lado contrario, 21-22 h concentra la hora más cara del día (0,1524 €/kWh). Evitar ese intervalo, en la medida de lo posible, es la forma más directa de contener el gasto.

Con este patrón, el día invita a programar consumos “de calendario” para la tarde y a ser prudente con los aparatos que no puedas retrasar para después de esa ventana. Por ejemplo, puedes encajar una lavadora o el lavavajillas cerca de las 17-18 h y dejar el grueso de cocina u otros consumos intensivos fuera del tramo 21-22 h.

Evolución por tramos: cómo cambia la tarifa de madrugada a noche

Madrugada. Los precios se mantienen relativamente altos en las primeras horas, moviéndose por encima del entorno del día. A medida que avanza la madrugada, la tendencia es más estable antes de entrar en la franja claramente competitiva de la mañana.

Mañana. Es una etapa marcada por precios bajos y sostenidos: desde las 09:00 empieza una bajada que se consolida en los tramos siguientes, con valores especialmente contenidos durante la parte central de la mañana.

Tarde. Es donde el día mejora de forma más clara. Tras la mañana barata, la tarifa cae hasta el mínimo en torno a las 17-18 h, un momento ideal para activar consumos programables y aprovechar la “ventana” de precios bajos.

Noche. A partir de las 19 h el coste vuelve a subir y alcanza su pico máximo entre 21 y 22 h. Después, la tarifa empieza a relajarse, aunque se mantiene por encima de los mejores tramos del día.

Precio de la luz por horas (domingo 19/04/2026)