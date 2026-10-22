Ceuta amanece este jueves 22 de octubre de 2026 con poco nuboso, según la AEMET. La jornada se moverá entre 24°C de máxima y 17°C de mínima.
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El viento sopla del E a 10 km/h y la probabilidad de precipitación es del 5%.
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Previsión para los próximos días
De cara al viernes 23 de octubre, la AEMET indica intervalos nubosos con temperaturas entre 22°C y 18°C. El viento será del O a 20 km/h y la probabilidad de lluvia sube hasta el 25%.
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El sábado 24 de octubre se espera poco nuboso, con 23°C como máxima y 17°C como mínima. El viento será del NE a 10 km/h y la precipitación queda en 0%. El domingo 25 de octubre continúa la tendencia con poco nuboso, máximas de 23°C y mínimas de 18°C, viento del SE a 5 km/h y también 0% de probabilidad de precipitación.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 24°C
- Temperatura mínima: 17°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: E 10 km/h
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Humedad relativa: entre 80% y 45%
- Índice UV máximo: 4
Recomendaciones
Con un índice UV máximo de 4, conviene protegerse del sol si vas a estar al aire libre durante las horas centrales del día. Al haber una mínima de 17°C, puede ser útil llevar abrigo ligero para la primera hora y la noche. Aunque la lluvia es poco probable (5%), si vas a salir, ten en cuenta el viento del E y lleva el paraguas solo si lo necesitas por precaución.
Y en el resto de España
Para hoy, jueves 22 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, nubes altas, de 7 a 18 °C; Barcelona, muy nuboso con lluvia escasa, de 13 a 21 °C y un 65 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, poco nuboso, de 11 a 27 °C; Valencia, poco nuboso, de 15 a 24 °C; Bilbao, intervalos nubosos, de 6 a 21 °C; Zaragoza, nubes altas, de 8 a 20 °C; Palma, poco nuboso, de 10 a 23 °C; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 21 a 26 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, cubierto con lluvia, de 12 a 17 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.
Fuente: predicción por municipios de la AEMET.