Ceuta amanece este jueves 22 de octubre de 2026 con poco nuboso, según la AEMET. La jornada se moverá entre 24°C de máxima y 17°C de mínima.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 22 de octubre: horarios

El viento sopla del E a 10 km/h y la probabilidad de precipitación es del 5%.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Previsión para los próximos días

De cara al viernes 23 de octubre, la AEMET indica intervalos nubosos con temperaturas entre 22°C y 18°C. El viento será del O a 20 km/h y la probabilidad de lluvia sube hasta el 25%.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 22 de octubre

El sábado 24 de octubre se espera poco nuboso, con 23°C como máxima y 17°C como mínima. El viento será del NE a 10 km/h y la precipitación queda en 0%. El domingo 25 de octubre continúa la tendencia con poco nuboso, máximas de 23°C y mínimas de 18°C, viento del SE a 5 km/h y también 0% de probabilidad de precipitación.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E 10 km/h

E 10 km/h Probabilidad de precipitación: 5%

5% Humedad relativa: entre 80% y 45%

entre 80% y 45% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 4, conviene protegerse del sol si vas a estar al aire libre durante las horas centrales del día. Al haber una mínima de 17°C, puede ser útil llevar abrigo ligero para la primera hora y la noche. Aunque la lluvia es poco probable (5%), si vas a salir, ten en cuenta el viento del E y lleva el paraguas solo si lo necesitas por precaución.

Y en el resto de España

Para hoy, jueves 22 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, nubes altas, de 7 a 18 °C; Barcelona, muy nuboso con lluvia escasa, de 13 a 21 °C y un 65 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, poco nuboso, de 11 a 27 °C; Valencia, poco nuboso, de 15 a 24 °C; Bilbao, intervalos nubosos, de 6 a 21 °C; Zaragoza, nubes altas, de 8 a 20 °C; Palma, poco nuboso, de 10 a 23 °C; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 21 a 26 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, cubierto con lluvia, de 12 a 17 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

Te puede interesar