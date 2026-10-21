La ciudad autónoma acogerá los próximos 13 y 14 de noviembre la trigésima segunda edición de su festival de jazz, que contará con las actuaciones de Kiko Berenguer Quartet y la banda madrileña Morgan en el Teatro Auditorio del Revellín, con entradas desde 11 euros y un abono conjunto por 18 euros.

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El Teatro Auditorio del Revellín se convertirá los próximos 13 y 14 de noviembre en el epicentro de la música en directo con la celebración del XXXII Festival de Jazz de Ceuta. La nueva edición de este consolidado certamen musical ofrecerá a los aficionados dos jornadas de actuaciones que transitarán por diversos géneros musicales, combinando las sonoridades del jazz, el flamenco, el rock y el soul de la mano de destacados artistas del panorama nacional.

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La organización del festival ha dispuesto un sistema de localidades flexible para facilitar la asistencia del público. Los espectadores podrán adquirir entradas individuales para cada uno de los conciertos o decantarse por un abono conjunto que permitirá acceder a ambas veladas por un precio de 18 euros, lo que supone un ahorro de cinco euros respecto a la adquisición de las localidades por separado. Las entradas se encuentran ya a la venta tanto en las taquillas físicas del auditorio como a través de su plataforma de venta online.

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Kiko Berenguer Quartet abrirá el festival el 13 de noviembre

El programa musical dará comienzo el jueves 13 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, con la actuación de Kiko Berenguer Quartet. El saxofonista protagonizará la primera noche del festival con una propuesta artística caracterizada por la fusión entre el jazz y el flamenco.

El concierto pondrá sobre el escenario del Teatro Auditorio del Revellín un lenguaje musical fundamentado en la fuerza rítmica y la sensibilidad interpretativa que aporta el cuarteto. Las entradas para asistir a esta primera jornada inaugural tienen un precio unitario de 11 euros.

Morgan pondrá el broche final el 14 de noviembre

La segunda y última jornada del certamen, programada para el viernes 14 de noviembre a las 20:30 horas, estará protagonizada por la formación madrileña Morgan. La banda pondrá el broche de oro a esta trigésima segunda edición con un repertorio marcado por la personalidad y la sensibilidad de sus canciones.

El sonido del grupo, que combina elementos del rock y del soul con la característica voz de su vocalista Carolina de Juan, cerrará la programación musical en el auditorio ceutí. Las localidades para este segundo concierto se comercializan a un precio de 12 euros, completando así una oferta cultural diseñada para todos los públicos.