Las farmacias de guardia en Ceuta para el jueves, 22 de octubre de 2026, se distribuyen por zonas. El calendario de turnos lo publica la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Si necesitas asistencia farmacéutica durante la jornada de guardia, localiza la farmacia correspondiente según tu zona: Centro, Campo Exterior o el turno de noche.

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Zona Centro

NIETO (Centro), C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS). Teléfono: 856 20 85 17

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20

Recomendación práctica: si vas a solicitar medicación, lleva la receta médica para agilizar la atención, especialmente en el turno nocturno.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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