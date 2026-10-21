CEUTA — La dura cotidianidad de quienes velan por la seguridad en uno de los puntos fronterizos más complejos de Europa ha quedado plasmada en la obra Entre callejones. Su autor, Alejandro Foncubierta —policía nacional con años de servicio a sus espaldas en la ciudad autónoma de Ceuta—, retrata en esta ficción inspirada en vivencias reales el profundo «coste humano», social y personal que conlleva la lucha contra el crimen organizado y la gestión de la presión migratoria.

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Nacido en Cádiz en 1972 e ingresado en el cuerpo en 1995, Foncubierta volca su trayectoria como oficial, formador y responsable del Subgrupo de Noche en una narración ambientada en enclave estratégico de la ciudad y, en particular, en la conocida barriada de El Príncipe. La trama sigue la creación de esta unidad nocturna que debe desenvolverse en un entorno donde el conocimiento del terreno no siempre garantiza la seguridad de las intervenciones.

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Más allá de la crónica de sucesos: las «dos fronteras»

Fueras de los titulares habituales sobre cierres fronterizos, intervenciones en el espigón de El Tarajal o entradas masivas, la narración profundiza en la trastienda del trabajo policial. Foncubierta huye de los clichés simplistas sobre la delincuencia en El Príncipe, mostrando las complejas redes de convivencia entre los agentes, las familias y los vecinos de la zona, donde se cruzan el respeto, el recelo y la desconfianza a partes iguales.

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Asimismo, la obra pone sobre la mesa una «segunda frontera» no visible: la brecha y las tensiones operativas que separan a las patrullas que actúan sobre el terreno de los despachos donde se toman las decisiones políticas y jerárquicas. Un retrato del desgaste silencioso, las secuelas psicológicas que se extienden a la vida personal y las lealtades puestas a prueba en una de las plazas policiales más exigentes del país.