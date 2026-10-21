Ceuta — La ciudad autónoma de Ceuta se ha visto afectada este miércoles por un importante apagón generalizado que ha dejado temporalmente sin suministro eléctrico a gran parte del territorio, tras registrarse lo que las autoridades han catalogado como un «cero energético».

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Doble corte y efecto en cadena

La incidencia se originó por la caída del grupo 11, situado en el Centro, un fallo técnico que desencadenó de forma inmediata un efecto en cadena en el resto del sistema eléctrico de la ciudad. La única infraestructura que logró mantenerse al margen de este colapso total fue la Desaladora.

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A lo largo de la mañana se produjeron dos interrupciones consecutivas: la primera de ellas de entre 15 y 30 minutos, y un segundo corte sobre las 10:18 horas que terminó por colapsar la red general. Los tiempos de afectación variaron según los diferentes barrios debido a la naturaleza escalonada de la avería.

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Recuperación paulatina e investigación en marcha

El suministro eléctrico ha comenzado a restablecerse de forma gradual, empezando por el centro de la ciudad y extendiéndose de manera progresiva al resto de zonas afectadas conforme se normalizan los parámetros de la red.

Por su parte, tanto Endesa como Red Eléctrica han abierto de manera conjunta una investigación técnica para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída inicial del grupo 11, cuyo origen permanece por el momento bajo análisis mientras se consolida la vuelta a la normalidad en todo el municipio.