Ceuta amanece y transcurre este miércoles, 21 de octubre con cielo poco nuboso, según la AEMET. La temperatura se moverá entre 17 ºC y 22 ºC.

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El viento sopla del O con una intensidad de 25 km/h y la probabilidad de precipitación es del 0%.

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Previsión para los próximos días

De cara al jueves, 22 de octubre, la AEMET prevé poco nuboso en Ceuta. Las temperaturas oscilarán entre 16 ºC y 23 ºC, con viento del E a 10 km/h y una precipitación del 5%.

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El viernes, 23 de octubre se esperan intervalos nubosos. La máxima será de 23 ºC y la mínima de 18 ºC, con viento del O a 25 km/h y una probabilidad de precipitación del 35%. Para el sábado, 24 de octubre, la previsión vuelve a poco nuboso, con temperaturas entre 17 ºC y 24 ºC, viento del NO a 10 km/h y 0% de precipitación.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22 ºC

22 ºC Temperatura mínima: 17 ºC

17 ºC Sensación térmica máxima: 22 ºC

22 ºC Sensación térmica mínima: 17 ºC

17 ºC Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O 25 km/h

O 25 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: máxima 75% y mínima 55%

máxima 75% y mínima 55% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con el índice UV máximo de 4, conviene tener precaución con la exposición al sol durante las horas centrales. También es recomendable llevar abrigo ligero por la mínima de 17 ºC y prestar atención al viento del O de 25 km/h; como la precipitación prevista es del 0%, no se esperan lluvias durante la jornada.

Y en el resto de España

Para hoy, miércoles 21 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, despejado, de 9 a 17 °C; Barcelona, intervalos nubosos, de 13 a 22 °C; Sevilla, poco nuboso, de 11 a 26 °C; Valencia, despejado, de 15 a 25 °C; Bilbao, intervalos nubosos con lluvia, de 8 a 18 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, despejado, de 9 a 19 °C; Palma, despejado, de 16 a 24 °C; Las Palmas de Gran Canaria, muy nuboso con lluvia, de 22 a 25 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, nuboso con lluvia escasa, de 12 a 17 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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