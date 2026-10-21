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El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, participó en el Foro ABC donde hizo hincapié en la importancia de un Gobierno que enfoque sus prioridades en la integridad territorial de España y su soberanía.

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Vivas expresó que la defensa de estos valores es crucial y que es necesario que todos los españoles, sin importar donde vivan, cómo recen o cómo se llamen, sean tratados de forma igualitaria.

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El presidente criticó la actual administración, señalando que estas cuestiones no son las prioridades que se están gestionando en el Gobierno de España en este momento.