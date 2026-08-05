Las redes sociales en Marruecos vuelven a concentrar mensajes que llaman a una nueva movilización hacia Ceuta el próximo 15 de agosto, apenas unos días después de la entrada masiva registrada desde la localidad fronteriza de Fnideq, conocida en España como Castillejos.

Las publicaciones circulan principalmente por Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp y utilizan lemas como “15/08”, “el camino hacia Ceuta” o “nos vemos allí todos”. Por el momento, no existe confirmación oficial de que la convocatoria vaya a materializarse ni de cuántas personas podrían secundarla.

Los mensajes aparecen acompañados de dibujos con la bandera española, relojes de arena, olas y nadadores. Algunas publicaciones preguntan directamente “¿quién va el día 15?” o “¿hay alguna novedad sobre el 15 de agosto?”.

Fnideq aparece como punto de partida

Las convocatorias sitúan nuevamente a Fnideq como uno de los principales puntos de concentración desde los que se intentaría llegar a Ceuta.

También se repite la expresión árabe “al-hajma”, traducida como “la ofensiva” o “la embestida”, utilizada en algunos de los mensajes difundidos durante los últimos días.

El medio de verificación Maldita.es resume el funcionamiento de estas campañas de la siguiente manera: “En Facebook se convoca, en Instagram lo anuncian y en WhatsApp se organizan”.

Entre las publicaciones analizadas figura también el mensaje: “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”.

También se anuncian movilizaciones para el 9 de agosto

Además del llamamiento para intentar cruzar hacia Ceuta, en las redes circulan convocatorias para movilizaciones en distintas ciudades marroquíes el próximo domingo 9 de agosto.

Estas publicaciones presentan las concentraciones con un supuesto carácter reivindicativo y emplean frases como “nuestra cita es el domingo 9 de agosto”.

El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió a las consultas realizadas por EFE sobre el alcance de estos llamamientos ni sobre las medidas previstas ante una posible movilización.

Las redes tuvieron un papel clave en la última crisis

Las plataformas digitales desempeñaron un papel relevante en la reciente llegada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta.

Mensajes como “la puerta de Ceuta está abierta”, “hoy es el día” o “venid” contribuyeron a difundir la falsa impresión de que el acceso a territorio español estaba permitido y de que quienes cruzaran podrían permanecer en la ciudad autónoma.

La desinformación se reforzó con vídeos que mostraban a miles de personas atravesando los controles fronterizos o aproximándose a Ceuta por mar.

Después de varios días de silencio, el Ministerio del Interior marroquí reconoció que la difusión de información falsa fue uno de los factores que influyeron en la crisis.

Distintas cifras sobre las víctimas

La entrada masiva dejó decenas de fallecidos en ambos lados de la frontera, aunque las cifras disponibles no coinciden.

Las autoridades españolas contabilizan 75 muertos en territorio español, mientras que Marruecos ha informado de 11 fallecidos en su lado de la frontera.

Por su parte, la organización Caminando Fronteras eleva a 63 el número de cadáveres encontrados en aguas marroquíes.

Las diferencias entre los balances oficiales y los ofrecidos por organizaciones humanitarias impiden establecer por el momento una cifra definitiva.

Un estudio alerta del peso de las redes entre los jóvenes

Un estudio reciente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos de Marruecos, realizado entre 500 jóvenes de Tánger, Tetuán y Alhucemas, refleja la influencia de las redes sociales en la percepción de la migración.

El 81% de los encuestados considera que los contenidos difundidos en internet presentan la migración como una posible solución para mejorar sus condiciones de vida.

Además, el 78,4% afirma que los jóvenes encuentran con facilidad publicaciones que fomentan la migración irregular, mientras que el 74,2% reconoce seguir páginas que ofrecen información o ayuda para planificar estos desplazamientos.

Las autoridades españolas y marroquíes siguen ahora con atención la evolución de los mensajes vinculados al 15 de agosto, mientras permanece la incógnita sobre si la nueva convocatoria tendrá capacidad real de movilización.