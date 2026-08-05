El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido “auxilio” al resto de España ante la saturación de los recursos de acogida provocada por la reciente llegada masiva de migrantes. El dirigente ceutí ha calificado la situación de “absolutamente insostenible” y ha criticado por “tardía y manifiestamente insuficiente” la respuesta del Gobierno central.

Durante una entrevista en TVE, Vivas aseguró que Ceuta atiende actualmente a unos 1.100 menores migrantes no acompañados, frente a los aproximadamente 750 que estaban acogidos antes de la última crisis.

El presidente autonómico afirmó además que la ciudad está realizando traslados de menores a la Península y defendió que su Ejecutivo está cumpliendo la normativa vigente. No obstante, advirtió de que “no hay ley que resista lo que signifique una avalancha”.

Ceuta atiende a unos 1.100 menores

Vivas señaló que, según la normativa aplicable en una situación de contingencia migratoria, Ceuta debería atender a unos 90 menores.

El presidente sostuvo que la capacidad actual de acogida se encuentra un 2.600% por encima de lo establecido, un porcentaje ofrecido por él durante la entrevista, y reclamó una respuesta urgente del conjunto de las administraciones.

“Comprenderá que es una situación absolutamente insostenible”, manifestó al describir la presión que soportan los centros de acogida de adultos y menores.

Asegura que avisó a Moncloa del aumento de llegadas

Juan Jesús Vivas afirmó que trasladó previamente a La Moncloa su preocupación por el incremento de las entradas irregulares.

Según su relato, durante la semana anterior habían llegado a Ceuta unas 1.500 personas, por lo que advirtió al jefe de gabinete del presidente del Gobierno de que el ritmo podía desembocar en una situación mucho más grave.

“Si en un día entraban 500 personas, en diez días entraban 5.000”, explicó Vivas al reproducir el mensaje que asegura haber trasladado al Ejecutivo.

El dirigente ceutí añadió que también contactó con el Ministerio del Interior para informar de la saturación de los centros y solicitar medidas extraordinarias.

El Gobierno descartó declarar la emergencia nacional

Vivas aseguró que el Gobierno central comunicó posteriormente a Ceuta que no era “jurídicamente factible” declarar una emergencia nacional.

Según su versión, esa respuesta llegó apenas unas horas antes de que se produjera la entrada masiva que agravó el colapso de los recursos disponibles en la ciudad.

Estas afirmaciones forman parte del relato ofrecido por el presidente ceutí y deberán ser contrastadas con la documentación y las comunicaciones manejadas por el Gobierno central.

Críticas a la actuación de Marruecos

El presidente de Ceuta también cuestionó el grado de colaboración de Marruecos durante la crisis fronteriza.

Vivas señaló que la frontera española depende en gran medida de la actuación del país vecino y recordó que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Además, rechazó que la movilización pudiera atribuirse únicamente a las redes sociales o a organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

“¿Alguien puede pensar que se pueden movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales de Marruecos lo perciban?”, se preguntó.

Reclama una respuesta nacional

El presidente autonómico insiste en que Ceuta no puede asumir en solitario la atención de los menores ni las consecuencias de una llegada de estas dimensiones.

Su petición de “auxilio” se dirige tanto al Gobierno central como al conjunto de las comunidades autónomas, en un momento en el que continúa el debate sobre la distribución de menores y el refuerzo de los medios policiales, asistenciales y económicos.

Vivas reclama que los traslados se aceleren y que el Estado adopte medidas que permitan recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.