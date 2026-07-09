El ferry es la opción habitual para cruzar el Estrecho cada día entre Ceuta y Algeciras. Este jueves, 9 de julio de 2026, la operativa contempla salidas regulares con las principales compañías del servicio, Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea.

Las travesías programadas para hoy se mueven entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry, con un total de 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 20 desde Algeciras hacia Ceuta.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas disponibles desde Ceuta hacia Algeciras durante el jueves 9 de julio, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas y duraciones entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el jueves 9 de julio, con opciones de Baleària, DFDS y Naviera Armas y duraciones de 60 a 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para viajar hoy, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y ten a mano la reserva o billete. Confirma el horario con la compañía antes de desplazarte, especialmente si vas con conexión a otro transporte.

Revisa también las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje al día para evitar incidencias en el embarque.