El acusado reconoció los hechos ante el Tribunal de Instancia y evitó el juicio tras alcanzar un acuerdo de conformidad.

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria contra un joven por un delito de resistencia. El acusado, que inicialmente había rechazado los cargos tras su detención, admitió finalmente su culpabilidad para cerrar un acuerdo de conformidad y evitar la vista oral.

El altercado: Tensión en el Paseo Colón

Los hechos se desencadenaron el pasado 24 de junio, alrededor de las 10:55 horas, en las inmediaciones de la puerta principal de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, ubicada en el Paseo Colón.

El ahora condenado, identificado bajo las iniciales A.T.G.Z., fue requerido por un agente de la Policía Nacional debidamente uniformado para que mostrara su documentación de identidad. Sin embargo, la situación escaló rápidamente debido a la actitud del joven:

Negativa absoluta: Se negó en todo momento a exhibir su DNI ante el requerimiento policial.

Se negó en todo momento a exhibir su DNI ante el requerimiento policial. Falta de respeto a la autoridad: Lejos de colaborar, se encaró con el agente mostrando un evidente desprecio a su función.

Lejos de colaborar, se encaró con el agente mostrando un evidente desprecio a su función. Reducción por la fuerza: Ante el elevado estado de agresividad que presentaba el acusado, los agentes tuvieron que emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlo, controlarlo y proceder a su detención.

La sanción: Multa económica bajo advertencia de prisión

Tras ser conducido desde el centro penitenciario para comparecer ante el tribunal, el joven aceptó la pena acordada entre la Fiscalía y su defensa:

Detalles de la condena: Pena principal: 6 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros (un total de 900 euros).

6 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros (un total de 900 euros). Condición de pago: Deberá abonarse de manera íntegra.

Deberá abonarse de manera íntegra. Medida subsidiaria: De no abonarse la sanción, el condenado tendrá que cumplir un día de prisión por cada dos cuotas no satisfechas.

Conformidad para evitar el juicio

Aunque en su primera puesta a disposición judicial el detenido rechazó admitir su responsabilidad, este lunes —casi un mes después del incidente— optó por el reconocimiento de los hechos.

Este acuerdo de conformidad entre el representante del Ministerio Fiscal y el letrado de la defensa evitó el desarrollo del juicio oral, el cual iba a contar con la declaración del propio acusado y la testifical de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en las puertas de la Jefatura el día del altercado.