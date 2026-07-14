Este martes, 14 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según la AEMET: cielo despejado, temperaturas altas y un viento del oeste (O) que sopla con fuerza moderada. La combinación de máxima de 32°C y una sensación térmica máxima de 29°C dibuja un día de calor, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al ambiente, la humedad relativa oscila entre 55% y 90%, mientras que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. El viento alcanzará 20 km/h y puede ayudar a llevar mejor el calor, aunque no elimina la necesidad de protegerse del sol: el índice UV máximo será 10, el nivel alto de radiación.

Previsión para los próximos días

La estabilidad continúa durante los próximos días. El miércoles 15 de julio la AEMET prevé despejado, con máxima de 30°C y mínima de 20°C, y viento del O en torno a 15 km/h. Se trata de un día prácticamente calcado en fondo: calor sin señales de lluvia y buen tiempo en general.

El jueves 16 de julio vuelve el mismo patrón con cielo despejado y temperaturas ligeramente más suaves en la máxima: 29°C, mientras que la mínima se sitúa en 22°C. El viento del O se mantiene en 20 km/h, manteniendo la ventilación.

De cara al viernes 17 de julio, la AEMET apunta a un día despejado y con calor de nuevo: máxima de 31°C y mínima de 22°C. En la información facilitada para este día no se indica el dato de viento en km/h (aparece en blanco), por lo que no se recomienda extrapolar.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 32°C

32°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (oeste) a 20 km/h

O (oeste) a 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 55% a 90%

55% a 90% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, lo más recomendable es protegerse del sol (gorra, gafas y crema) y evitar la exposición prolongada en las horas centrales. Aunque el cielo permanezca despejado y la lluvia sea 0%, el calor y el viento de 20 km/h aconsejan hidratarse con frecuencia y llevar ropa ligera, manteniendo precaución en zonas abiertas por la brisa.