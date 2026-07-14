El club blinda al técnico sevillano para las próximas tres temporadas tras el fuerte interés de varios equipos de Segunda División.

Era un secreto a voces, pero ya es una realidad indiscutible. La AD Ceuta FC ha anunciado de manera oficial la renovación de su entrenador, José Juan Romero, quien prolonga su vinculación con la entidad caballa por dos temporadas más, asegurando su continuidad en el banquillo del Alfonso Murube hasta el 30 de junio de 2029.

Para el anuncio, el club ha optado por un original formato audiovisual protagonizado por el presidente, Luhay Hamido. En el vídeo se puede ver al mandatario, vestido de negro riguroso y bolígrafo en mano, firmando los nuevos documentos contractuales antes de realizar uno de sus ya tradicionales y carismáticos gestos de satisfacción.

Un pilar para la estabilidad y el crecimiento del proyecto

A través de un comunicado oficial, la AD Ceuta ha querido subrayar el peso de esta renovación para el futuro a medio y largo plazo de la entidad:

Apuesta por la continuidad: El club define este movimiento como un paso clave para garantizar la «estabilidad» de un proyecto deportivo que no ha dejado de crecer bajo las directrices del de Gerena.

El club define este movimiento como un paso clave para garantizar la «estabilidad» de un proyecto deportivo que no ha dejado de crecer bajo las directrices del de Gerena. Identidad y valores: La directiva destaca el «firme compromiso» de Romero con la filosofía del Ceuta, valorando su profesionalidad, ambición y la construcción de un estilo de juego muy reconocible y atractivo para la grada.

La directiva destaca el «firme compromiso» de Romero con la filosofía del Ceuta, valorando su profesionalidad, ambición y la construcción de un estilo de juego muy reconocible y atractivo para la grada. Mirada al futuro: El acuerdo es el reflejo de la total sintonía y confianza mutua entre la directiva y el técnico para seguir asumiendo retos ambiciosos y mantener encendida la ilusión de toda la afición caballa.

Cotizado en el mercado: El Ceuta resiste el interés de la división de plata

La firma de esta renovación adquiere un valor doble para el club de la ciudad autónoma si se analiza el contexto del mercado de fichajes de este verano.

Interés en Segunda División: El excelente trabajo de JJ Romero a los mandos del Ceuta no ha pasado desapercibido en el fútbol profesional. Durante las últimas semanas, hasta tres clubes de Segunda División tantearon seriamente su fichaje para liderar sus respectivos proyectos deportivos.

Finalmente, el compromiso del técnico andaluz con el club y la ciudad ha pesado más, decidiendo «quedarse en casa» para seguir haciendo historia de blanquinegro.