La formación denuncia la desaparición de explotaciones agrarias en España y critica que se prohíba la carne de cerdo en comedores escolares de Ceuta y Melilla.

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) destinada a la promoción de productos nacionales en los comedores escolares. Con esta iniciativa, la formación liderada por Santiago Abascal busca reforzar la soberanía alimentaria del país frente a lo que califica como exigencias medioambientales de «corte ideológico» y decisiones comerciales perjudiciales tomadas tanto por el Gobierno de España como por la Unión Europea.

Alerta por la pérdida de explotaciones y la calidad de las importaciones

En su exposición de motivos, el partido advierte sobre el declive del sector primario español, señalando que en apenas cuatro años han desaparecido 111.000 explotaciones agrarias en el país debido a la falta de rentabilidad.

VOX apunta directamente a los acuerdos internacionales de libre comercio, como el suscrito entre la Unión Europea y Mercosur, denunciando que estos tratados:

Permiten la competencia desleal: Facilitan la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen con las rigurosas normativas sanitarias y ambientales exigidas a los productores españoles.

Facilitan la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen con las rigurosas normativas sanitarias y ambientales exigidas a los productores españoles. Afectan a los menores: Critican la presencia de frutas importadas de «duda calidad» en los comedores (como peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto), asegurando que se compromete la calidad nutricional de los menús que reciben los alumnos.

Ofensiva contra los menús halal obligatorios en Ceuta y Melilla

Un pilar central de la propuesta de VOX se dirige contra la gestión de los comedores en las ciudades autónomas. La formación tilda de «singularmente alarmante» que el Gobierno central haya prohibido el uso de carne de cerdo e impuesto la obligatoriedad de servir menús de rito islámico (halal) en doce colegios de Ceuta y Melilla.

Según recuerda el grupo parlamentario, el propio Ejecutivo admitió en una respuesta parlamentaria previa la existencia de esta obligación en nueve centros de Ceuta y tres de Melilla. Asimismo, VOX denuncia que el pasado 30 de junio se incluyó explícitamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas para los colegios públicos de Ceuta que la carne servida debe ser obligatoriamente halal, vetando por completo el uso de carne de cerdo en las cocinas escolares.