Miércoles, 15 de julio de 2026. La jornada arranca con un patrón bastante claro: temperaturas elevadas en el interior y el sur, cielos mayoritariamente poco nubosos en buena parte del país, y una nota más húmeda en el norte, donde el ambiente se vuelve más nuboso y puede dejar lluvia escasa. En el litoral mediterráneo, en cambio, el día se mueve entre nubes e intervalos, con una probabilidad de precipitación limitada a algunos momentos.

Las previsiones que se citan a continuación proceden de datos municipales públicos de AEMET para capitales, con máximas y mínimas, estado del cielo, dirección e intensidad del viento y porcentaje de probabilidad de lluvia.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el tiempo se presenta más cambiante. Bilbao registrará 31°C de máxima y 20°C de mínima, con un cielo muy nuboso con lluvia escasa. El viento soplará del NO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 80%, lo que apunta a una jornada de nubes persistentes.

En la franja atlántica, Coruña, A tendrá 24°C como máxima y 17°C como mínima. Se esperan intervalos nubosos y viento NO de 10 km/h, con 50% de probabilidad de lluvia. En conjunto, el mensaje es de ambiente húmedo y cielos alternando periodos de mayor y menor cobertura nubosa.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene la tónica de estabilidad y calor. En Madrid, la máxima prevista es de 35°C y la mínima de 22°C. El cielo estará despejado y el viento será del SO a 15 km/h, con una probabilidad de lluvia del 0%, por lo que la jornada se perfila sin precipitaciones.

Más al noreste, Zaragoza elevará el termómetro hasta los 42°C, con mínima de 24°C. Predomina el poco nuboso y el viento sopla del O a 15 km/h. La probabilidad de lluvia también es 0%, reforzando la idea de un día seco, de cielo relativamente limpio y temperaturas en aumento.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el calor llega con fuerza, aunque sin señales claras de lluvia. En Ceuta, se esperan 31°C de máxima y 20°C de mínima, con cielo poco nuboso. El viento será del O a 20 km/h y la probabilidad de precipitación queda en el 0%.

En Sevilla, la jornada se sitúa entre las más cálidas: 37°C como máxima y 18°C como mínima. Habrá poco nuboso y viento C de 0 km/h, es decir, prácticamente en calma. La probabilidad de lluvia es del 5%, muy baja, con lo que el día se prevé predominantemente seco.

Mediterráneo

En el mediterráneo, el cielo presenta más variabilidad. En Barcelona, la previsión marca 35°C de máxima y 24°C de mínima. Se anuncian intervalos nubosos y viento del S a 20 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 30%, un porcentaje moderado que sugiere posibilidad de chubascos en algunos momentos, sin que se espere una incidencia generalizada.

En la Comunidad Valenciana, València tendrá 38°C como máxima y 24°C como mínima, con intervalos nubosos y viento del SE a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 20%, por lo que el patrón apunta más a nubes alternantes que a una jornada de lluvias.

Islas Baleares

En las islas Baleares, predomina la estabilidad. Palma registrará 33°C de máxima y 26°C de mínima, con cielo despejado. El viento soplará del SO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, lo que refuerza un escenario de buen tiempo a lo largo de la jornada.

Con estos valores, el día se presenta especialmente favorable para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta que las mínimas se mantienen altas para la época estival.

Islas Canarias

En islas Canarias, las temperaturas son moderadas y el cielo se mantiene relativamente protegido de la lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria, se prevén 26°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso. El viento será del N a 25 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 0%.

En términos generales, el predominio de cielos con baja nubosidad y ausencia de lluvia en la capital analizada dibuja una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico.

Recomendaciones

En el centro y sur peninsular (Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla), conviene extremar la precaución por el calor y mantener la hidratación, especialmente en horas centrales.

y mantener la hidratación, especialmente en horas centrales. En el norte y noroeste (Bilbao y A Coruña), hay que tener a mano un paraguas , dado el riesgo de lluvia escasa y la alta probabilidad indicada por AEMET.

, dado el riesgo de y la alta probabilidad indicada por AEMET. En el litoral mediterráneo (Barcelona y València), las nubes pueden aumentar en momentos: ajustar planes si surge actividad puntual, aunque la probabilidad se mantiene limitada.

En resumen, el miércoles 15 de julio de 2026 transcurre con calor y cielos en general estables en el interior, mientras que el norte destaca por la mayor nubosidad y la posibilidad de lluvia escasa. En el Mediterráneo, la jornada se mueve entre intervalos y riesgo moderado de precipitación. Consulta las actualizaciones de AEMET durante el día para afinar la evolución.