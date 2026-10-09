Para este sábado, 10 de octubre de 2026, la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta publica el calendario de farmacias de guardia.
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El servicio de guardia farmacéutica en Ceuta está activo cada día para atender las necesidades de los vecinos cuando las farmacias habituales no están abiertas. Para hoy hay 3 farmacias de guardia, distribuidas por zonas y con un turno específico de noche. A continuación se detallan los nombres, direcciones y teléfonos.
Zona Centro
- RUIZ C.B. (Centro) – C/JAÚDENES Nº 36 – 956 51 22 18
Campo Exterior
- LOBATO (Campo Exterior) – AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN) – 956 50 30 54
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Si acude en horario nocturno, lleve la receta médica y la documentación necesaria para agilizar la atención en la farmacia de guardia.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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