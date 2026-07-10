Este viernes, 10 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET: el cielo se mantiene despejado y las temperaturas se sitúan en una franja cálida, con 26°C como máxima y 19°C como mínima. La sensación térmica sigue el mismo patrón, sin sorpresas, y deja una mañana y una tarde agradables en el conjunto del día.

Además, el viento aporta un matiz importante: sopla del oeste (O) y alcanza 30 km/h. Con una probabilidad de precipitación del 0%, no se esperan lluvias, mientras la humedad se mueve entre 55% y 90%. El índice UV máximo llega a 10, un valor alto que conviene tener en cuenta para disfrutar de la calle sin descuidos.

Previsión para los próximos días

La estabilidad se mantiene en el arranque del fin de semana. Para el sábado 11 de julio, la AEMET prevé una jornada con poco nuboso, con temperaturas de 27°C de máxima y 20°C de mínima. El viento continuará soplando del oeste, esta vez con 20 km/h, lo que suaviza un poco la sensación de brisa frente al viernes.

El domingo 12 de julio repite el guion: poco nuboso y máximas de 27°C con mínimas de 20°C, de nuevo con viento del oeste a 20 km/h. Ya para el lunes 13 de julio la previsión indica máxima de 27°C y mínima de 20°C, con cielo no especificado en los datos facilitados y viento sin velocidad indicada (aparece en blanco). En cualquier caso, los termómetros marcan un inicio de semana similar al fin de semana.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (oeste), 30 km/h

O (oeste), 30 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 90% y mínima 55%

máxima 90% y mínima 55% Índice UV: máximo 10

Recomendaciones

Con cielo despejado y un UV máximo de 10, conviene protegerse bien del sol (crema, gorra y gafas) especialmente en las horas centrales. No hará “frío”, pero al caer la noche la mínima ronda los 19°C, así que puede venir bien una capa ligera. Y por el viento del oeste de 30 km/h, mejor asegurarse de ir con ropa que no se descontrole y mantener precaución si vas en moto o con objetos ligeros; como la lluvia es improbable (0%), el paraguas no es necesario.