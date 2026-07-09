La Ciudad Autónoma publica el listado definitivo para cubrir futuras vacantes temporales e interinidades en los Servicios Tributarios de Ceuta.

El Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (Oastce) ha formalizado la creación de su nueva bolsa de empleo temporal para la categoría de Auxiliar de Tributos. Esta lista de reserva nace tras la conclusión del proceso selectivo para cubrir siete plazas de funcionario de carrera vinculadas a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024.

La resolución oficial, ratificada por Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital (y presidenta del organismo), ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).

¿Quiénes integran la bolsa y cómo se estructura?

La bolsa está compuesta por un total de 53 aspirantes. Siguiendo las bases reguladoras de la convocatoria, este listado está integrado por todas aquellas personas que consiguieron superar, al menos, el primer ejercicio de la fase de oposición (sistema de concurso-oposición por turno libre).

El orden de llamamiento de los candidatos se ha fijado bajo criterios estrictamente objetivos:

Puntuación: Suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios aprobados.

Suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios aprobados. Criterios de desempate: Tendrán prioridad las personas con diversidad funcional (atendiendo al mayor grado de discapacidad acreditado). En caso de persistir el empate, se dará prioridad al aspirante de mayor edad .



Nota importante: La inclusión en esta lista no implica un nombramiento automático, sino que funciona como un mecanismo ágil para cubrir bajas, sustituciones o vacantes urgentes como funcionarios interinos (Grupo C, Subgrupo C2).

Ficha técnica del proceso selectivo

Concepto Detalle Organismo Servicios Tributarios de Ceuta (Oastce) Categoría Auxiliar de Tributos (Escala Administración Especial) Origen del proceso OEP 2024 (Provisión de 7 plazas fijas) Total integrantes bolsa 53 opositores Canal de publicación Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE)

Plazos de recurso y vía administrativa

Al poner fin a la vía administrativa, el decreto abre el plazo legal para aquellos aspirantes que deseen presentar alguna reclamación sobre el listado definitivo:

Recurso potestativo de reposición: Ante la presidencia del propio organismo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Ante la presidencia del propio organismo, en el plazo de a contar desde el día siguiente al de su publicación. Recurso contencioso-administrativo: Ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses.

Con la culminación de este proceso, el Oastce reduce los tiempos burocráticos y se asegura una herramienta rápida para reforzar su plantilla ante picos de trabajo o necesidades de personal imprevistas.