Viernes, 10 de julio de 2026. España se mueve en una dinámica propia del verano, con temperaturas altas en buena parte del interior y una nubosidad más frecuente en algunos puntos del norte y del centro. Según los datos municipales publicados por AEMET, la jornada mantiene, en general, bajas probabilidades de lluvia, aunque con matices según la zona y la capital considerada.

El termómetro marca diferencias claras: mientras en el norte se respiran valores más moderados, en el centro peninsular se superan con facilidad los 35°C. En el sur, el cielo tiende a despejarse y el viento, aunque presente, no suele venir acompañado de señales destacadas de lluvia.

Norte peninsular

En el norte, predomina una atmósfera relativamente templada para la época, con cielos que alternan entre intervalos nubosos y momentos más despejados. Bilbao registrará 31°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos, viento del N a 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 45%, la más relevante dentro de esta zona. La sensación general será de variabilidad, con posibilidad de precipitaciones más probable en el área cantábrica.

Por su parte, Coruña, A se situará en 23°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso, viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 5%. Aquí la jornada se percibe más estable, dentro de un ambiente fresco relativo respecto al resto del país.

Centro peninsular

El centro peninsular concentra las cifras más altas del día. Madrid anotará 35°C como máxima y 22°C como mínima, con intervalos nubosos y viento del SO a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 50%, un porcentaje que sugiere que, aunque no se puede dar por segura la lluvia, sí existe cierta incertidumbre en las horas centrales y/o avanzadas del día.

En Zaragoza, la máxima será de 40°C y la mínima de 24°C. El cielo estará con intervalos nubosos, el viento del SE a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 35%. En conjunto, se trata de un entorno cálido, con predominio de tiempo mayormente estable, pero con opciones de chubascos dispersos según AEMET.

Sur peninsular

En el sur, el tiempo se presenta más despejado en las capitales consultadas. Ceuta tendrá 26°C de máxima y 19°C de mínima, con cielo despejado, viento del O a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. Es una jornada marcada por la estabilidad, con viento notable que puede aumentar la sensación térmica en exteriores.

Sevilla alcanzará 32°C y bajará hasta 19°C. El cielo estará despejado, con viento del SO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. El día se configura como una continuación clara del patrón veraniego: calor, cielos limpios y sin señales de lluvia en la previsión municipal de AEMET.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, las condiciones se reparten entre cielos casi despejados y presencia moderada de nubes. Barcelona registrará 33°C de máxima y 24°C de mínima, con poco nuboso, viento del E a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. El pronóstico apunta a una jornada seca, con una ventilación moderada.

En València, la máxima será de 31°C y la mínima de 23°C. Se esperan intervalos nubosos, viento del NE a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 15%. Aunque el porcentaje es bajo, sí existe una pequeña opción de precipitaciones débiles y localizadas, coherente con un cielo que no se mantiene completamente despejado.

Islas Baleares

Las Islas Baleares mantienen un tiempo mayormente estable y con temperaturas elevadas. Palma alcanzará 36°C y tendrá una mínima de 23°C. El cielo aparecerá poco nuboso, con viento del SO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En la práctica, se prevé un día de calor con escasa nubosidad y sin expectativa de lluvias.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, la jornada combina nubosidad en algunos puntos con viento que puede ser relevante. En Las Palmas de Gran Canaria la máxima será de 25°C y la mínima de 21°C, con nuboso, viento del N a 30 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. El componente eólico es el protagonista, con un ambiente menos caluroso que en el interior peninsular.

Recomendaciones

Para salidas diurnas, prioriza la protección solar e hidrátate, especialmente en el centro peninsular (Madrid y Zaragoza) y en el sur.

e hidrátate, especialmente en el centro peninsular (Madrid y Zaragoza) y en el sur. Si vas a moverte por zonas con mayor incertidumbre de lluvia (por ejemplo, Bilbao y Madrid ), lleva una prenda ligera por si aparecen chubascos puntuales.

y ), lleva una por si aparecen chubascos puntuales. En áreas con viento marcado (como Ceuta o Las Palmas), ajusta la ropa y presta atención a la ventilación en playas, miradores o actividades al aire libre.

En resumen, el viernes 10 de julio de 2026 se caracteriza por calor estival, cielos con intervalos nubosos en varias capitales y probabilidades de lluvia generalmente bajas, según los datos municipales publicados por AEMET. El contraste entre norte, centro y sur marcará la experiencia del día, con mínimas elevadas y un gradiente térmico claro por regiones.